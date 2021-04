Dariusz Mioduski wylegitymowany na warszawskiej Starówce. Tradycji stało się zadość

- Do naszego tytułu przyczyniła się Jagiellonia, remisując z Rakowem (0:0), ale my nie zostaliśmy mistrzami Polski tylko dlatego, że ktoś z kimś zremisował. Zostaliśmy nimi, bo zdobyliśmy wiele punktów. Chwała zawodnikom, chwała całemu sztabowi. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą drużynę, którzy tworzą klub. Wiem, że w Legii mistrzostwo to kolejny dzień w biurze, ale dla mnie jako trenera, który dawno nie cieszył się z tytułu mistrzowskiego, jest to olbrzymie wyróżnienie i wzruszenie - powiedział Czesław Michniewicz w rozmowie z legia.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Legię czeka rewolucja kadrowa? Michniewicz ujawnia, gdzie jego zespół potrzebuje wzmocnień

Sensacyjne informacje TV3 ws. przyszłości Messiego! "Połowa wynagrodzenia"

Legia Warszawa najbardziej utytułowaną drużyną w historii

Legia została najlepszą drużyną w kraju na trzy kolejki przed końcem sezonu. Dla Michniewicza jest to drugie mistrzostwo w pracy trenerskiej. Pierwsze zdobył 14 lat temu, w sezonie 2006/2007, kiedy wygrywał ligę z Zagłębiem Lubin. Teraz wygrał z Legią, dla której to 15. mistrzostwo Polski. Albo jak liczą kibice Legii, którzy nie uznają tytułu Lecha Poznań z 1993 roku zdobytego w bardzo podejrzanych okolicznościach, 16.

Ale nawet i 15. tytuł sprawia, że Legia jest najbardziej utytułowanym klubem w historii rozgrywek. Samodzielnie, bo przed rokiem, kiedy zdobywała mistrzostwo z trenerem Aleksandarem Vukoviciem, wyrównała historyczny rekord Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze, które w swojej historii zdobyły po 14. mistrzostw Polski.

Dariusz Mioduski wylegitymowany przez policję

W czwartek z samego rana, a więc kilkanaście godzin po meczu Jagiellonii z Rakowe, doszło do znanego już kibicom w Warszawie symbolicznego i tradycyjnego gestu ze strony klubu. Kolumnę króla Zygmunta III Wazy przed Zamkiem Królewskim udekorowano szalikiem Legii. Klubowe barwy na szyi króla zawiesił m.in. prezes i właściciel Dariusz Mioduski. Serwis Legia.Net informuje, że nie zabrakło też przedstawicieli zarządu, klubowych mediów, kibiców oraz policji, która wszystkich wylegitymowała.

To już siódme ozdabianie Kolumny Zygmunta, bo po raz pierwszy szalik na szyi byłego króla Polski zawisł w 2013 roku, kiedy mistrzostwo z Legią po siedmiu latach przerwy zdobywał trener Jan Urban. Teraz zespół Michniewicza do końca sezonu czekają jeszcze trzy ligowe spotkania: z Wisłą Kraków u siebie (1 maja, godz. 15), ze Stalą Mielec na wyjeździe (9 maja, 17.30) i Podbeskidziem Bielsko-Biała u siebie (16 maja, 17.30).