Legia Warszawa po raz 15. mistrzem Polski! Raków Częstochowa zmarnował swoją okazję

- Nie chcę zostać mistrzem, siedząc przed telewizorem. Nie wiem jak moi koledzy z zespołu, ale myślę, że myślą podobnie - powiedział Tomas Pekhart, napastnik Legii. Gracze Rakowa go jednak nie posłuchali. Ale od początku.

W pierwszej połowie Dominik Holec i Pavels Steinbors zachowali czyste konta, bo popisali się kilkoma niezłymi interwencjami. Szczególnie ten drugi, np. w starciu z Jarosławem Jachem. Jednak bramkarz Jagiellonii odniósł kontuzję tuż przed przerwą i został zmieniony przez Xaviera Dziekońskiego, utalentowanego 17-latka. W 44. minucie sędzia podyktował rzut karny, po starciu Jacha z Jesusem Imazem. Powtórki wideo pokazały jednak, że 30-letni Hiszpan w tej sytuacji dużo dodał od siebie, więc arbiter zmienił zdanie i anulował jedenastkę.

Po zmianie stron wiele ciekawego się nie działo. Obie drużyny grały bardziej zachowawczo, a gdy już przedostawały się pod bramkę rywali, to raziły nieskutecznością.

Sytuacja w tabeli

W miniony weekend Legia Warszawa wygrała 1:0 z Lechią Gdańska i przy porażce Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec zwiększyła przewagę nad Portowcami do dziewięciu punktów. Choć formalnie zespół Kosty Runjaicia może na koniec sezonu zrównać się punktami z Legią, to z racji niekorzystnego bilansu bezpośrednich spotkań aktualnego lidera już nie wyprzedzi. Tylko zespół Marka Papszuna miał matematyczne szanse, ale musiał wygrać. A że tylko zremisował, to Legia Warszawa zdobyła 15. mistrzostwo Polski w historii.

