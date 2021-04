Mikael Ishak zdradza: może odejść z Lecha Poznań. "Duże zainteresowanie"

Mikael Ishak trafił do Lecha Poznań z Norymbergi w ubiegłym sezonie. Choć przed transferem opinie na temat zawodnika były podzielone, to szwedzki napastnik spełnił oczekiwania. Jak dotąd Ishak strzelił 19 goli w 32 meczach. Z dobrej strony zaprezentował się przede wszystkim w europejskich pucharach, w których zdobył osiem bramek w 10 meczach (m.in. trzy w meczach ze Standardem Liege, dwie z Benfiką).

Mikael Ishak może odejść z Lecha Poznań. "Duże zainteresowanie"

Dobra forma 28-letniego napastnika zwróciła uwagę zagranicznych klubów, o czym informuje sam Ishak. –Mam sygnały od klubu, wiem, czego chcą i jeśli nie będą mnie chcieli sprzedać, nie będę rozmawiał z innymi klubami. Wiem jednak, że zainteresowanie moją osobą jest duże. Moja rodzina czuje się jednak dobrze w Poznaniu, jesteśmy zadowoleni. Po sezonie podejmiemy decyzję – powiedział piłkarz szwedzkiemu serwisowi fotbollstransfers.com.

Na razie nie wiadomo jednak, jakie zagraniczne kluby wyraziły zainteresowanie piłkarzem ani to czy i za ile Lech zamierza sprzedać Ishaka. Według transfermakt.de zawodnik jest wyceniany na 2 mln euro. Szwed zdradził, że chciałby sprawdzić się jeszcze w lidze szwedzkiej, ale przede wszystkim przez najbliższych kilka lat interesuje go dalszy pobyt za granicą. – Na razie jednak gram w Lechu, naprawdę dobrej drużynie. Chcemy powalczyć o awans do europejskich pucharów, po to tu przyszedłem – zaznaczył.

Mikael Ishak jest 28-letnim napastnikiem. Od stycznia 2017 roku do lipca 2020 roku grał w barwach niemieckiej Norymbergi przede wszystkim na poziomie 2. Bundesligi. Poza Szwecją i Niemcami występował także w Danii (Randers FC), Szwajcarii (Sankt Gallen) oraz we Włoszech (Parma, Crotone). Szwed ma na koncie cztery mecze w reprezentacji Szwecji, w których strzelił jednego gola.