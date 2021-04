Piękny sen Warty Poznań trwa! Europejskie puchary coraz bliżej

- Jesteśmy już pewni utrzymania, ale nadal chcemy czynić postęp. A by go czynić, musimy wygrywać - mówił przed niedzielnym meczem z Jagiellonią Białystok trener Warty Poznań Piotr Tworek. Jego drużyna to beniaminek ekstraklasy i przy okazji największe odkrycie tej rundy, a być może nawet całego sezonu, bo na trzy kolejki przed końcem Warta wciąż ma szanse zająć miejsce, które zagwarantuje jej grę w eliminacjach do europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa przestała zaskakiwać rywali. "Jeden schemat jest mocno przewidywalny"

Dziesięć! I jak tu się nie śmiać z ekstraklasy? Hit nad hity [WIDEO]

Warta wygrywa z Jagiellonią i awansuje na czwarte miejsce w ekstraklasie

I nawet można powiedzieć, że zajmuje, bo Warta po niedzielnej wygranej z Jagiellonią (2:0 - po golach Łukasza Trałki z 40. minuty i Makany Baku z 86.) awansowała z ósmego na czwarte miejsce w ekstraklasie. Do trzeciego Rakowa Częstochowa, który ma rozegrany jeden mecz mniej, traci co prawda aż dziesięć punktów, ale Raków 2 maja zagra w finale Pucharu Polski z pierwszoligową Arką Gdynia. I jeśli wygra, przepustkę do europejskich pucharów da właśnie czwarte miejsce.

Warta może w tej kolejce jeszcze to miejsce stracić, ale by tak się stało, Lechia Gdańsk nie może przegrać z Legią Warszawa (niedziela, godz. 17.30). Jeśli zremisuje, obie drużyny będą miały tyle samo punktów (39), ale to drużyna Piotra Stokowca ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z Wartą (1:0, 1:1), który w pierwszej kolejności decyduje o miejscu w tabeli.

Sensacyjna demolka lidera! 8:0. Odra Wodzisław przeprasza. "Kompromitacja"

Dziś w Warcie o pucharach nikt głośno nie mówi, a Tworka nawet denerwują takie pytania, ale jeśli spojrzymy na tabelę tylko z tego roku, lepiej od jego drużyny punktuje tylko Legia, która jeśli pokona w niedzielę Lechię, będzie już blisko zdobycia kolejnego mistrzostwa Polski. A przy okazji pomoże Warcie, której do końca sezonu zostaną jeszcze mecze z Pogonią Szczecin na wyjeździe (1 maja, godz. 17.30), Śląskiem Wrocław u siebie (9 maja, godz. 15) i Cracovią na wyjeździe (16 maja, godz. 17.30).