Gwiazdy Legii odejdą z klubu już latem? Mioduski: To przerosło moje oczekiwania

- Cały czas pracujemy nad transferami - zapewniał Dariusz Mioduski, który w czwartek rozmawiał z dziennikarzami przede wszystkim o zamieszaniu związanym z Superligą. Na koniec spotkania prezes i właściciel Legii Warszawa dostał jednak kilka pytań dotyczących przyszłości drużyny, m.in. o wygasające w czerwcu kontrakty Pawła Wszołka i wracającego po długiej kontuzji Marko Vesovicia.

- Rozmawiamy z kilkoma kluczowymi zawodnikami. Chcemy, żeby zostali, ale wiele zależy też od nich, bo z drugiej strony mamy też swoje realia i ograniczenia. Już nie wchodząc w szczegóły i konkretne nazwiska: niektóre oczekiwania finansowe mocno przerosły moje oczekiwania, ale to nie znaczy, że się nie dogadamy - odparł Mioduski.

A po chwili został także zapytany o Artura Boruca, którego kontrakt też wygasa w czerwcu. - Czy podpisze kolejny? To w pewnym sensie zależy od niego, ale Artur jest oczywiście jedną z tych osób, z którymi rozmawiamy. Mamy bardzo dobrą relację i bardzo chcemy, żeby został, bo on jest wartością tego klubu nie tylko na boisku, ale też poza nim. Natomiast pytanie, czy dojdziemy do porozumienia, wciąż pozostaje otwarte - dodał prezes Legii.

W Legii wygasają kontrakty ośmiu piłkarzy

Nie tylko Boruc, Vesović i Wszołek, ale też Radosław Cierzniak, Igor Lewczuk, Inaki Astiz, Mateusz Cholewiak i Ariel Mosór. To grono zawodników, których umowy z Legią wygasają 30 czerwca. Z klubu po sezonie odejdą też Joel Valencia i Artem Szabanow, bo wtedy wygasną ich wypożyczenia i nic nie wskazuje na to, by zostały przedłużone albo Legia zabiegała o to, by pozyskać tych piłkarzy na stałe.

Niedawno portal Legia.Net informował, że trener Czesław Michniewicz spotkał się z dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim i przedstawił mu listę pozycji, na których potrzebuje wzmocnień. To nowy bramkarz, dwóch stoperów, środkowy pomocnik i napastnik. A decydujące rozmowy z zawodnikami, którym wygasają kontrakty - zdaniem Legia.Net - zaplanowane zostały po niedzielnym spotkaniu z Lechią (godz. 17.30).

Legia na cztery kolejki przed końcem jest blisko obrony mistrzostwa. Ma sześć punktów przewagi nad drugą w tabeli Pogonią Szczecin, która w ten weekend zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec (niedziela, godz. 15).