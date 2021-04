Legia poznała decyzję ws. czerwonej kartki Czesława Michniewicza

- Czekanie na decyzję w sprawie czerwonej kartki dla Czesława Michniewicza nie ma wpływu na nasz plan pracy - mówił we wtorek asystent pierwszego trenera Przemysław Małecki, którego wypowiedź udostępniła Legia Warszawa. Klub zrezygnował z typowej przedmeczowej konferencji, bo i tak nie mógłby wziąć w niej udziału Michniewicz. Trener Legii w ostatnim meczu z Cracovią (0:0) już w 22. minucie zobaczył czerwoną kartkę i został wyrzucony na trybuny przez sędziego Damiana Sylwestrzaka. Podtrzymanie tej kary nie tylko oznaczało brak Michniewicza na ławce rezerwowych w dwóch kolejnych meczach, ale także zakaz aktywności medialnych przed i po tych spotkaniach.

Michniewicz wyrzucony na trybuny. "Zbyt męska wymiana zdań"

Dlaczego sędzia Sylwestrzak zdecydował się na tak radykalny krok? Jeszcze w trakcie transmisji meczu w Canal+ dziennikarka Daria Kabała-Malarz poinformowała, że według jej ustaleń między Michniewiczem i sędzią technicznym Patrykiem Gryckiewiczem doszło do "zbyt męskiej wymiany zdań". Trochę innego zdania po meczu był jednak sam Michniewicz, który na konferencji prasowej powiedział tak: - Uważam, że pierwsza żółta kartka mi się nie należała. Sprawa jest dokładnie sfilmowana przez nasze klubowe media. Rozmawiałem z Michałem Probierzem, a młody sędzia techniczny zaczął prowokować swoim zachowaniem. To on był przyczyną tego, że sytuacja się zaogniła - tłumaczył trener Legii.

I dodawał: - Na dziś mogę przeprosić drużynę, że nie mogłem z nią być do końca. Kto mnie zastąpi w kolejnych meczach i czy będzie to mój asystent Przemysław Małecki? Nie wiem, a nie wiem dlatego, że po pierwsze sprawa jest świeża, a po drugie zobaczymy, jak się rozwinie, bo jak mówię: uważam, że pierwsza żółta kartka mi się nie należała i spodziewam się, że wcale nie muszę zostać zawieszony.

Legia zapowiedziała odwołanie ws. czerwonej kartki Michniewicza

Jeszcze w niedzielę wieczorem dziennikarz weszło.com i Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski wrzucił na Twittera dwa krótkie wideo, na których widać całą sytuację. Poinformował też, że po meczu główny sędzia po obejrzeniu tych materiałów przeprosił Michniewicza.

Legia w zasadzie od razu zapowiedziała odwołanie od czerwonej kartki dla Michniewicza. Decyzję mogła zmienić Komisja Ligi, ale ta zbierała się dopiero w środę, czyli kilka godzin przed wyjazdowym meczem Legii z Piastem. Z naszych informacji wynika jednak, że Michniewicz pojechał z drużyną do Gliwic, ale nie będzie mógł poprowadzić zespołu, bo w środę kilka minut po godzinie 15 Komisja Ligi poinformowała, że kartka dla trenera Legii została podtrzymana.

"Po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, które nie dopatrzyło się rażącego błędu w decyzji arbitra, Komisja Ligi była zobligowana oddalić protest złożony przez Legię Warszawa. Dotyczył on samoistnej czerwonej kartki dla szkoleniowca Czesława Michniewicza, jaką trener otrzymał w trakcie meczu 25. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Cracovia. Tym samym Czesław Michniewicz zobowiązany jest odbyć automatyczną karę dyskwalifikacji w dwóch najbliższych meczach ekstraklasy" - napisano w uzasadnieniu.

Ta decyzja oznacza, że Michniewicz nie będzie mógł poprowadzić Legii także w Gdańsku, gdzie w niedzielę jego zespół zagra z Lechią.