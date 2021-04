Wisła Kraków gra o posadę trenera? Gdzie i kiedy oglądać mecz Zagłębie Lubin - Wisła? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Wisła Kraków będzie miała okazję do zrewanżowania się drużynie prowadzonej przez Martina Sevelę. W pierwszej części sezonu Zagłębie Lubin wygrało 2:1 po bramkach Lorenco Simicia i Kacpra Chodyny. Dla krakowian gola strzelił Felicio Brown Forbes. Po tym meczu ze stanowiska trenera Wisły Kraków został zwolniony Artur Skowronek, a w jego miejsce przyszedł Peter Hyballa.

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków. Martin Sevela o trzecie zwycięstwo z rzędu, Peter Hyballa o posadę

Przypadek Zagłębia Lubin jest wyjątkowo ciekawy ze względu na bardzo nieregularne wyniki. Zespół z Dolnego Śląska po raz ostatni wygrał przynajmniej trzy mecze z rzędu w sezonie 2016/2017, konkretniej w maju. Wówczas lubinian trenował Piotr Stokowiec, a Zagłębie pokonało 3:1 Piasta Gliwice, 2:0 Śląska Wrocław, 2:1 Wisłę Płock, a na koniec passy zwyciężyło 3:1 w meczu z Górnikiem Łęczna.

Peter Hyballa na początku swojej pracy w Wiśle często odnosił się do gegenpressingu, a dziennikarzom powtarzał, że "w styczniu zobaczą prawdziwą maszynę do pressingu". Efekty zaczęły się pojawiać w przegranym 1:2 meczu z Piastem Gliwice, natomiast w kolejnych spotkaniach - odpowiednio z Jagiellonią Białystok, Śląskiem Wrocław, Pogonią Szczecin i Wisłą Płock - pojawiły się dobre wyniki, a gra zespołu wyglądała tak, jak trener tego oczekiwał. Pod koniec lutego dobra seria zespołu z Krakowa dobiegła końca i od tego czasu zgromadził on cztery na 18 możliwych punktów.

Ekstraklasa. Spore problemy Petera Hyballi. Będzie musiał sobie poradzić bez sześciu piłkarzy

Trener Wisły Kraków Peter Hyballa ogłosił na konferencji prasowej, że w najbliższym spotkaniu z Zagłębiem Lubin nie będzie mógł skorzystać z sześciu zawodników. Ze względu na nadmiar żółtych kartek pauzować musi Michał Frydrych, natomiast z powodu urazów zabraknie Vullneta Bashy, Adiego Mehremicia, Patryka Plewki, Kacpra Dudy i Urosza Radakovicia. Do kadry z kolei powraca Jakub Błaszczykowski, którego Hyballa nie brał pod uwagę w spotkaniu z Wartą Poznań.

– W środku obrony mamy jeszcze kilka możliwości - na tej pozycji mogą zagrać Burliga, Sadlok, Kone, Hoyo-Kowalski czy Szota. Co z Błaszczykowskim? Teraz nie zdradzę, kto zagra w składzie. Moim zdaniem nie wszystko jest tak złe, jak wygląda – powiedział na konferencji. Wisła Kraków w ostatnich pięciu meczach wygrała tylko raz - miało to miejsce w starciu ze Stalą Mielec, który zakończył się wynikiem 3:1.

Zdecydowanie bardziej spokojną sytuację ma trener Martin Sevela. Żaden z zawodników nie zmaga się z urazem ani nie jest zawieszony z powodu kartek. Do pełni sprawności powraca Sasa Zivec, a po odbyciu kary ze Stalą Mielec do gry wraca Sasa Balić. Jedynym piłkarzem Zagłębia, który jest zagrożony pauzą w kolejnym meczu, jest Patryk Szysz. Po stronie Wisły muszą się pilnować Chuca oraz Stefan Savić.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Zagłębie Lubin – Wisła Kraków?

Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Wisłą Kraków, odbędzie się w środę o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Będzie on też dostępny do obejrzenia za pośrednictwem usługi "Canal+. Telewizja przez internet" na stronie ogladaj.canalplus.pl.