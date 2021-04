Mogą opuścić strefę spadkową. Kibice Podbeskidzia drżą. Gdzie i kiedy oglądać Jagiellonia-Stal? [TRANSMISJA]

Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia rozgrywek pozostało już tylko pięć kolejek. W walce o utrzymanie zamieszana jest m.in. Stal Mielec. Drużyna Włodzimierza Gąsiora zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli, czyli jedyne, którego zajęcie oznacza spadek do I ligi. Mielczanie mają jednak tylko jeden punkt straty do przedostatniego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Beniaminek przegrał we wtorek ze Śląskiem Wrocław 3:4. Stal ma w tym momencie dwa spotkania rozegrane mniej i już po środowym meczu z Jagiellonią opuści być może strefę spadkową.

Czy Stali uda się w środę opuścić strefę spadkową? "Tej drużynie potrzebna jest odnowa psychiczna"

O Stali Mielec było w ostatnich dniach bardzo głośno z powodu zmiany na stanowisku trenera. Dość niespodziewanie zwolniony z klubu został Leszek Ojrzyński, a jego miejsce zajął 72-letni Włodzimierz Gąsior. Nowy szkoleniowiec drużyny z Mielca ma już za sobą debiut w nowym klubie, w którym przegrał w ubiegłą niedzielę z Zagłębiem Lubin 0:2. W oczy rzucała się przede wszystkim nieskuteczność Stali, a kibice zapamiętają z tego meczu przede wszystkim wyczyn Mateusza Matrasa, który z niewiele ponad metra od bramki uderzył w poprzeczkę. Nadziei dla mielczan na pozytywny wynik w Białymstoku nie dodaje także fakt, że drużyna nie wygrała w tym roku jeszcze żadnego meczu na wyjeździe. Z czterech takich spotkań Stal przywiozła zaledwie jeden punkt.

- Nic nie wymyślę przed meczem z Jagiellonią. Zostaje dobra analiza, wyciągnięcie wniosków i właściwe przygotowanie. Nie jest łatwo podnieść drużynę, która nie wygrywa meczu od trzech spotkań. Tej drużynie potrzebna jest odnowa psychiczna - podkreślił na konferencji przed meczem trener Gąsior.

Jagiellonia w przeciwieństwie do Stali zdaje się wychodzić powoli na prostą. Po trzech marcowych porażkach z rzędu z posadą trenera w Białymstoku pożegnał się Bogdan Zając, a jego miejsce zajął Rafał Grzyb, dotychczasowy asystent i były piłkarz Jagiellonii. Od tamtej pory drużyna z Białegostoku w czterech spotkaniach zdobyła siedem punktów. W ubiegłą niedzielę białostoczanie powinni wygrać z Wisłą Płock na wyjeździe, ale dali sobie strzelić bramkę w doliczonym czasie gry i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Mecz ze Stalą także może wbrew pozorom nie być łatwy, o czym mówił sam Grzyb na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Wiadomo, jak gra się przeciwko zespołom, które mają nóż na gardle. Oni nie mają już nic do stracenia, będą na pewno grali otwarcie i będą chcieli tu zwyciężyć - przyznał trener Jagielloni. - Są silni i solidni jako drużyna, szczególnie w ataku szybkim i stałych fragmentach. Będziemy na to uczulać zawodników - dodał.

26. kolejka ekstraklasy. Jagiellonia Białystok - Stal Mielec. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Stalą Mielec rozpocznie się w środę 21 kwietnia o godzinie 18:00. Transmisję meczu będzie można oglądać na antenie Canal + Sport 2 oraz online w aplikacji Canal +.

