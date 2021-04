Michał Pazdan może wrócić do ekstraklasy! Jeden klub chce wykorzystać sytuację

Michał Pazdan występuje w tureckim MKE Ankaragucu od stycznia 2019 roku, kiedy to na zasadzie wolnego transferu opuścił Legię Warszawa. Pierwotnie obie strony podpisały umowę do 30 czerwca 2020 roku, natomiast latem 2019 roku Pazdan ją przedłużył o dodatkowe 12 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu trwających rozgrywek obrońca odejdzie z klubu z Ankary.

Wisła Płock chce sprowadzić Michała Pazdana

Jak informuje portal "meczyki.pl", z obecnej sytuacji kontraktowej Pazdana chce skorzystać Wisła Płock, która już skontaktowała się z nim, aby się zorientować, czy jest zainteresowany powrotem do Ekstraklasy. Nie należy się spodziewać, że zawodnik podejmie decyzję w najbliższych dniach. Prawdopodobnie wkrótce otrzyma więcej ofert z różnych krajów.

Jak dotąd, Michał Pazdan zagrał w ponad 260 spotkaniach na poziomie Ekstraklasy w barwach trzech klubów – Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. W ostatnim z klubów zdobył trzy mistrzostwa Polski. Jeśli Pazdan trafiłby do Płocka, miałby okazję zagrać z kilkoma byłymi zawodnikami Legii Warszawa, Jakubem Rzeźniczakiem, Rafałem Wolskim oraz Mateuszem Szwochem.

Michał Pazdan zagrał w 13 spotkaniach tego sezonu Super Ligi. Były reprezentant Polski spędził na tureckich boiskach łącznie 949 minut. W meczach z Galatasaray (0:1), Fatih Karagumruk (2:2) i Goztepe (1:3) występował w roli kapitana zespołu. Ankaragucu zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli z czteropunktową przewagą nad strefą spadkową.