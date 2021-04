Czesław Michniewicz tłumaczy czerwoną kartkę: Młody sędzia mnie prowokował

Najpierw była 21. minuta spotkania. Sędzia Damian Sylwestrzak podbiegł wtedy do Czesława Michniewicza i pokazał mu żółtą kartkę, a po chwili była 22. minuta, kiedy podbiegł po raz kolejny. Najpierw do leżącego na boisku Filipa Mladenovicia, a po chwili do sędziego technicznego Patryka Gryckiewicza, od którego usłyszał coś na ucho i znowu do Michniewicza, któremu od razu pokazał czerwoną kartkę. Trener Legii jeszcze chwilę dyskutował z arbitrem, rozkładał ręce i patrzył w kierunku Michała Probierza, jakby nie dowierzał w to, co się stało, ale po chwili poszedł w kierunku szatni i resztę meczu spędził na trybunach.

Michniewicz wyrzucony na trybuny. "Zbyt męska wymiana zdań"

Dlaczego arbiter zdecydował się na tak radykalny krok? W trakcie transmisji meczu w Canal+ dziennikarka Daria Kabała-Malarz poinformowała, że według jej ustaleń między Michniewiczem i sędzią technicznym doszło do "zbyt męskiej wymiany zdań". Trochę innego zdania po meczu był jednak sam Michniewicz, który na konferencji prasowej powiedział tak: - Uważam, że pierwsza żółta kartka mi się nie należała. Sprawa jest dokładnie sfilmowana przez nasze klubowe media. Rozmawiałem z Michałem Probierzem, a młody sędzia techniczny zaczął prowokować swoim zachowaniem. To on był przyczyną tego, że sytuacja się zaogniła - tłumaczył trener Legii.

Czerwona kartka dla Michniewicza oznacza, że nie będzie mógł poprowadzić Legii w dwóch spotkaniach. - Na dziś mogę przeprosić drużynę, że nie mogłem z nią być do końca. Kto mnie zastąpi w kolejnych meczach i czy będzie to mój asystent Przemysław Małecki? Nie wiem, a nie wiem dlatego, że po pierwsze sprawa jest świeża, a po drugie zobaczymy, jak się rozwinie, bo jak mówię: uważam, że pierwsza żółta kartka mi się nie należała i spodziewam się, że wcale nie muszę zostać zawieszony - dodał Michniewicz.

Legia Warszawa traci przewagę w tabeli

Sprawą zajmie się teraz Komisja Ligi, która zwykle zbiera się w środy. Problem w tym, że to właśnie wtedy Legia rozegra kolejny mecz - o 20.30 z Piastem w Gliwicach. Potem czeka ją znowu wyjazd - do Gdańska, gdzie w niedzielę o 17.30 zagra z Lechią. Zespół Michniewicza na pięć kolejek przed końcem sezonu nadal jest liderem ekstraklasy, ale po dwóch bezbramkowych remisach z rzędu - tydzień temu z Lechem i w niedzielę z Cracovią - jego przewaga nad drugą Pogonią Szczecin stopniała z dziesięciu do sześciu punktów.