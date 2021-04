Michniewicz przedstawił listę życzeń. Legia Warszawa mocno się zmieni

Ośmiu piłkarzy Legii Warszawa ma ważne kontrakty z klubem wyłącznie do końca sezonu 2020/2021. Wciąż do porozumienia z klubem nie doszedł Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Igor Lewczuk, Marko Vesović, Valeriane Gwilia, Paweł Wszołek oraz Mateusz Cholewiak. Dodatkowo nie wiadomo, czy Legia skorzysta z opcji wykupu Artema Szabanowa z Dynama Kijów. Na pewno do Brentford wróci Joel Valencia, z którym w Warszawie nie wiążą przyszłości.

Legia podejmie ważne decyzje po meczu z Lechią Gdańsk. Kilku piłkarzy może opuścić Warszawę po sezonie

Jak informuje portal Legia.net, trener Czesław Michniewicz spotkał się z dyrektorem sportowym Legii Warszawa, Radosławem Kucharskim. Przedstawił on listę pozycji, na których klub potrzebuje wzmocnień, aby skutecznie rywalizować w przyszłym sezonie. Realnym celem Legii jest awans do fazy grupowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. Michniewicz chce nowego bramkarza, dwóch środkowych obrońców, środkowego pomocnika oraz napastnika.

Legia chce, by w klubie zostali Artur Boruc czy Tomas Pekhart. Z klubu mają odejść za to Radosław Cierzniak, a wciąż nie została podjęta decyzja w kwestii wykupu Artema Szabanowa z Dynama Kijów. Nie wiadomo też, co z Valerianem Gwilią. Legia nie będzie robiła problemów z odejściem Rafaelowi Lopesowi, którym interesuje się wiele klubów.

Kluczowe decyzje w sprawie przyszłości i nowego sezonu Legii mają zapaść po meczu z Lechią Gdańsk, który odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 20:30.