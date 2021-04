Warta wygrywa po golu w 88. minucie! Poznaniacy coraz bliżej pucharów!

Decydująca bramka w tym meczu padła w 88. minucie. To wtedy Warta Poznań krótko rozegrała rzut wolny na własnej połowie, piłka trafiła najpierw do Łukasza Trałki, a później do Mateusza Czyżyckiego.

23-latek popisał się indywidualną akcją i prostopadłym podaniem w pole karne Wisły Kraków. W nim znalazł się Mateusz Kuzimski, który sprytnym strzałem pokonał Mateusza Lisa. O zwycięstwie Warty zdecydowali zmiennicy, bo i Czyżycki, i Kuzimski na boisku pojawili się po przerwie. Pierwszy w 62. minucie zmienił Macieja Żurawskiego, a drugi 12 minut później wszedł za Jana Grzesika.

Warta Poznań kontynuuje serię meczów bez porażki. Zespół Piotra Tworka ostatni raz przegrał 13 marca, kiedy lepsza od Warty okazała się Legia Warszawa (2:3). Mecz z Wisłą był czwartym bez porażki. Wcześniej poznaniacy pokonali Podbeskidzie Bielsko-Biała (2:0), Górnika Zabrze (2:1) i zremisowali ze Stalą Mielec (0:0).

Kolejna porażka Wisły Kraków

W zupełnie innej sytuacji znajduje się Wisła Kraków. Zespół Petera Hyballi doznał czwartej porażki w pięciu ostatnich meczach. Wcześniej Wisła przegrała z Lechią Gdańsk (0:2), Podbeskidziem (0:2) oraz Rakowem Częstochowa (1:2). Wyjątek stanowi zwycięstwo, jakie krakowianie odnieśli 21 marca ze Stalą Mielec (3:1).

Po 25 kolejkach Warta zajmuje 6. miejsce w tabeli z 36 punktami. Zespół Tworka traci już tylko dwa punkty do 4. miejsca, które może dać grę w europejskich pucharach. Stanie się tak, jeśli Raków Częstochowa zajmie miejsce na podium (na razie jest trzeci) i wygra w finale Pucharu Polski.

Wisła Kraków zajmuje dopiero 12. miejsce z 28 punktami. We wtorek Warta podejmie Raków Częstochowa, a dzień później Wisła zagra w Lubinie z Zagłębiem.