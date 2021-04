Młodzieżowy reprezentant Polski może trafić do Legii Warszawa. Zaawansowane rozmowy

Mateusz Bogusz występuje od października zeszłego roku w drugoligowym UD Logrones w Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia. Mimo dobrego początku jest on obecnie piłkarzem rezerwowym. W 2021 roku zagrał tylko przez 213 minut i tylko w dwóch meczach (na piętnaście rozegranych) wystąpił w podstawowym składzie. Po raz ostatni Bogusz zagrał w pierwszej jedenastce 1 lutego 2021 roku w meczu 23. kolejki z CE Sabadell (0:0).

Legia Warszawa prowadzi zaawansowane rozmowy z Leeds United. Bogusz chętny na powrót do Polski

Jak informuje portal "meczyki.pl", Legia Warszawa prowadzi zaawansowane rozmowy z Leeds United ws. transferu Mateusza Bogusza. Pomocnik ma być zainteresowany powrotem do Polski, natomiast na ten moment nie wiadomo, na jakich warunkach mogłoby to przebiegać. Dziennikarz sugeruje, że w grę może wchodzić transfer definitywny lub wypożyczenie z opcją wykupu. Legia chciała wypożyczyć piłkarza w październiku zeszłego roku, ale on wówczas wybrał przenosiny do Hiszpanii.

Umowa polskiego pomocnika z Leeds United jest ważna do 30 czerwca 2023 roku. W przypadku przenosin do Legii Bogusz może zastąpić Valeriana Gwilię, któremu z końcem sezonu wygasa umowa. Być może z klubu odejdzie też Bartosz Slisz. Tomasz Włodarczyk przypomina, że rok temu o pomocnika pytały takie kluby, jak Dynamo Kijów oraz Dinamo Zagrzeb. Do tego Mateusz Bogusz mógłby występować w przyszłym sezonie ze statusem młodzieżowca.

Bogusz w tym sezonie zagrał 18 spotkań na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej w barwach UD Logrones. Reprezentant Polski do lat 21 zdobył w nich jedną bramkę i zanotował taką samą liczbę asyst.