Niewiarygodny mecz w ekstraklasie! Do 87. minuty było 0:2! A potem remis i niewykorzystany karny!

Mecz w Gdańsku lepiej zaczął się dla gości, którzy w 29. minucie objęli prowadzenie. Piłkarze Piasta Gliwice Duszana Kuciaka na dwa razy pokonał Dominik Steczyk.

Chwilę później mogło być 2:0 dla Piasta. Mogło, jednak uderzenie Jakuba Świerczoka odbiło się od słupka. Szczęścia nie mieli też zawodnicy Piotra Stokowca. Po akcji prawą stroną Jakuba Fili w polu karnym piłkę kopnął Flavio Paixao, jednak ta odbiła się od poprzeczki.

Piast pokonał Lechię, fatalny błąd Kuciaka

Mimo że gospodarze uparcie dążyli do wyrównania, tworząc kolejne okazje bramkowe, to goście strzelili drugiego gola. Na strzał z dystansu zdecydował się Patryk Sokołowski, a piłka wpadła do bramki rękoma Kuciaka, który w tej sytuacji popełnił fatalny błąd.

W 87. minucie nie popisała się defensywa Piasta Gliwice. Po zagraniu z lewej strony nie najlepszej interwencji Piotra Malarczyka i bałaganie pod bramką Frantiska Placha w polu karnym znalazł się Łukasz Zwoliński, który zdobył bramkę na 1:2.

W doliczonym czasie gry Piast mógł podwyższyć prowadzenie. Mógł, jednak rzut karny fatalnie zmarnował Tomasz Jodłowiec. Pomocnik Piasta uderzył lekko, w środek bramki, czym nie zaskoczył Kuciaka, który nie wykonał żadnego ruchu.

Zmarnowana szansa Jodłowca zemściła się na zespole Waldemara Fornalika. Kilka chwil po pudle pomocnika Piasta we własnym polu karnym faulował Tomas Huk, a rzut karny na bramkę pewnie zamienił Paixao.

Po 25 kolejkach oba zespoły mają po 38 punktów. Piast jest na 4. miejscu, Lechia Gdańsk tuż za nim. Gdańszczanie kolejny mecz zagrają już we wtorek, gdy na wyjeździe zmierzą się z Lechem. Dzień później Piast podejmie Legię Warszawa.