Poważna kontuzja piłkarza Legii Warszawa. Może nie zagrać już w Polsce

W zremisowanym 0:0 meczu z Lechem Poznań w 24. kolejce ekstraklasy Artem Szabanow musiał przedwcześnie opuścić murawę już w 58. minucie z powodu urazu. Ukraińskiego piłkarza zmienił Paweł Wszołek. We wtorek rzecznik prasowy Legii, Izabela Kruk, przekazała za za pośrednictwem mediów społecznościowych najnowsze informacje nt. stanu zdrowia obrońcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wiemy o Legii po zimowych transferach? "Podstawowe przykazanie: nie zakochać się w sobie z wzajemnością"

Drugie dno w przyjściu Macieja Skorży do Lecha Poznań? "Brama do tej posady będzie stała otworem"

Ukraiński stoper Legii kontuzjowany. Mecz z Lechem był dla niego prawdopodobnie ostatnim w tym sezonie

- Poznaliśmy diagnozę w sprawie kontuzji Artema Szabanowa. Jest to wysokiego stopnia skręcenie stawu skokowego z uszkodzeniem kompleksu więzadeł. Przerwa 4-6 tygodni - napisała Kruk na Twitterze.

Szabanow w ostatnim czasie był podstawowym obrońcą Legii, która gra w systemie 1-3-5-2. 29-latek jest obecnie wypożyczony z Dynama Kijów do końca czerwca 2021 roku. W obecnym sezonie zagrał dla mistrza Polski w 9 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym w sześciu w podstawowym składzie. Wcześniej przed przyjściem do ekipy Michniewicza pojawił się raz na murawie w barwach Dynama.

- Legii bardzo zależało, żeby mnie pozyskać. O zainteresowaniu wiedziałem już podczas zgrupowania w Dubaju. Kiedy pojawiła się konkretna oferta, wszystko wydarzyło się w trzy dni. To mój pierwszy klub za granicą, będę przyzwyczajał się do otoczenia, ale już teraz jestem gotowy do gry na 100 procent - mówił Artem Szabanow w rozmowie z oficjalną stroną Legii, po po podpisaniu kontraktu.

Ten moment zmienił Roberta Lewandowskiego. "Wcześniej nie podałby koledze"

Szabanow to dwukrotny reprezentant Ukrainy, wychowanek Dynama Kijów, z którym zdobył krajowy puchar oraz regularnie występował w europejskich pucharach. - Ostatnio stracił sporo czasu z powodu kontuzji i operacji. Ciężko mu było wejść w rytm meczowy. A w tym wieku musi grać, dlatego jak pojawiła się oferta z Legii, obiecałem mu, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy - powiedział trener Dynama Mircea Lucescu.