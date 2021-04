Jerzy Brzęczek blisko powrotu do Ekstraklasy. "Strony są już po rozmowach". Postawił dwa warunki

Wisła Płock postanowiła zwolnić Radosława Sobolewskiego w poniedziałek, dwa dni po porażce płocczan z Pogonią Szczecin. Na konferencji prasowej przed tym meczem trener Sobolewski ogłosił, że odejdzie z klubu po sezonie. Władze uznały jednak, że do rozstania dojdzie już teraz. Sobolewski objął Wisłę Płock w 2019 roku i jako szkoleniowiec tego zespołu poprowadził go w 61 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piłkarze reprezentacji Polski odnieśli sukces - zwolnienie Jerzego Brzęczka"

"Przegląd Sportowy": Jerzy Brzęczek obejmie Wisłę Płock po Macieju Bartoszku

Według informacji, do których dotarł "Przegląd Sportowy", do końca sezonu Wisłę poprowadzi trener Maciej Bartoszek, który pozostaje bezrobotny od marca tego roku, kiedy został zwolniony z Korony Kielce. Szkoleniowiec miałby za zadanie utrzymać zespół w Ekstraklasie, a potem przekazać ją Jerzemu Brzęczkowi. To byłby powrót na ławkę trenerką byłego selekcjonera reprezentacji Polski, który kadrę narodową objął właśnie po tym, jak z płockim klubem zajął piąte miejsce w sezonie 2017/18.

Florentino Perez znowu przechytrzył rywali! "To esencja Realu Madryt"

- Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, o ekstraklasowy byt powalczy z Wisłą Bartoszek, ostatnio pracujący w I-ligowej Koronie. Gdyby Nafciarzom udałoby się zostać w elicie na kolejny sezon, drużynę ma przejąć Brzęczek. Według naszych informacji obie strony są już po pierwszych rozmowach i były selekcjoner podejmie się wyzwania pod dwoma warunkami – Nafciarze muszą się utrzymać w ekstraklasie, a on ich obejmie, jeśli nie dostanie korzystniejszej oferty – czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Wisła Płock aktualnie zajmuje 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ma pięć punktów przewagi nad ostatnią Stalą Mielec, ale rozegrany jeden mecz więcej.