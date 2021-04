Oficjalnie: Stal Mielec ma nowego trenera. Legenda klubu za Ojrzyńskiego

Stal Mielec poinformowała w poniedziałek 12 kwietnia o zwolnieniu trenera Leszka Ojrzyńskiego siedem meczów przed końcem sezonu. Mająca jeden mecz zaległy Stal znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli z niewielką stratą do Cracovii oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała. Były już szkoleniowiec prowadził zespół w 14 meczów, w których zdobył 15 punktów (trzy zwycięstwa, sześć remisów, pięć porażek).

REKLAMA

Zobacz wideo Leszek Ojrzyński: Polegliśmy, ale wiem, że żona czeka. Wciąż czuję jej obecność

Włodzimierz Gąsior nowym trenerem Stali Mielec. To klubowa legenda

Nowym trenerem zespołu został Włodzimierz Gąsior, który jest legendą mieleckiego klubu. 72-letni szkoleniowiec jest wychowankiem Stali Mielec. W latach 1968-1977 rozegrał w barwach klubów 310 i 34 gole (175 meczów i 11 goli w I lidze). Wraz ze Stalą zdobył jako zawodnik dwa mistrzostwa Polski, jedno wicemistrzostwo, a także wystąpił w finale Pucharu Polski. Występował także w zespole, który dotarł do ćwierćfinału Pucharu UEFA oraz zagrał w dwumeczu z Realem Madryt w Pucharze Europy.

Ojrzyński totalnie zaskoczony zwolnieniem. "Dostałem zapewnienie od prezesa"

Gąsior jako trener również jest bardzo mocno związany z Mielcem. Karierę szkoleniową zaczynał w Stali, pełniąc rolę trenera młodzieżowego oraz asystenta w latach 1981-1984. W latach 80 pierwszy zespół prowadził dwukrotnie, w latach 1984-1985. oraz 1987-1990. Dwa razy awansował wtedy ze Stalą do pierwszej ligi, czyli obecnej ekstraklasy.

Do Mielca wrócił w 2003 roku. W sezonie 2004/2005 awansował z IV-ligową Stalą do fazy grupowej Pucharu Polski, a w 2007 roku doprowadził do srebrnego medalu MP zespół juniorów starszych. Ostatni epizod zaliczył w latach 2012-2014, kiedy to wraz z zespołem awansował do II ligi. W tamtych czasach otwarty został nowy obiekt klubu.

Gąsior zastąpił Ojrzyńskiego. W jakich klubach pracował szkoleniowiec?

Poza Mielcem Włodzimierz Gąsior pracował m.in. Stali Stalowa Wola, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Hetmanie Zamość czy Motorze Lublin. W latach 2007-2012 był związany z Koroną Kielce, w której był trenerem zespołu występującego w Młodej Ekstraklasie. W sezonie 2008/2009 wprowadził natomiast pierwszą drużynę Korony Kielce do ekstraklasy. Ostatnio pracował w Siarce Tarnobrzeg, którą w latach 2015-2019 poprowadził blisko 150 razy na poziomie II ligi.