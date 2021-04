Piłkarz Legii jedno, a trener drugie. W "chcieliśmy" Michniewicza trudno uwierzyć po takim meczu

Wymowny był sam początek spotkania, kiedy Legia - jak to ma ostatnio w zwyczaju - nie ruszyła na Lecha agresywnym pressingiem. Ale wymowna była też końcówka. Choćby sytuacja z 82. minuty, kiedy Bartosz Kapustka, który przejął piłkę w środku pola, nie pobiegł ani nie podał jej do przodu, tylko wycofał do Josipa Juranovicia. - Chcieliśmy wygrać - przekonywał po meczu Czesław Michniewicz, ale jego zespół wcale nie sprawiał na boisku wrażenia, jakby chciał zrobić to za wszelką cenę. No i nie zrobił. Po serii sześciu ligowych zwycięstw z rzędu w niedzielę bezbramkowo zremisował z Lechem w Poznaniu.

- Jak musi zagrać Lech? Na pewno inaczej niż w ostatnich meczach. Każdy musi mieć świadomość, że gramy o zwycięstwo, że to jest właśnie nasz cel: pokonanie Legii - mówił przed meczem Janusz Góra, tymczasowy szkoleniowiec Lecha, który przejął zespół po zwolnionym na początku tygodnia Dariuszu Żurawiu. Nie wiadomo, czy Góra zostanie w sztabie szkoleniowym Macieja Skorży, bo w ostatnich dniach unikał tego tematu, ale wiadomo, że celu nie zrealizował, bo w niedzielę Lech nie pokonał Legii. Ale remis w Poznaniu i tak może zostać odebrany jako sukces, a na pewno większy sukces niż w Warszawie, gdzie Legia, która jest liderem tabeli, przyzwyczaiła ostatnio kibiców i do efektownej gry, i do zwycięstw.

Lech zaskoczył Legię nowym ustawieniem?

Sześć goli w trzech ostatnich meczach. To dorobek Legii, jeśli spojrzymy tylko na pierwsze kwadranse. Czyli na początek meczu z Wartą (3:2), kiedy Filip Mladenović strzelił gola już w 3. minucie. Na początek meczu z Zagłębiem (4:0), kiedy dwa gole strzelił Tomas Pekhart (6. i 13. minuta). I na początek meczu z Pogonią (4:2), kiedy strzelali Mladenović (4.) i Pekhart (10., 14.). - Dzisiaj to jest taki mecz z cyklu: sprawdzam. Ale przygotowywaliśmy się do niego bardzo solidnie. Nie tylko analizowaliśmy rywala, ale też dopieszczaliśmy nasze elementy. Czyli to, co nam wychodzi, by wychodziło jeszcze lepiej - mówił przed meczem Michniewicz.

Problem w tym, że w niedzielę Legii mało co wychodziło, chyba nawet włącznie z analizą rywala. - Do końca nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał Lech z nowym trenerem. Oczywiście przygotowywaliśmy się do tego meczu, ale to ustawienie nas zaskoczyło - powiedział w przerwie meczu Bartosz Slisz, który stanął przed kamerą Canal+. Zaskoczony za to nie był Michniewicz, który po spotkaniu też w Canal+ stwierdził, że Lech niczym go nie zaskoczył, że spodziewał się zmiany ustawienia i nawet mówił o tym już przed meczem. - Nie jesteśmy szczęśliwy, że zdobyliśmy dzisiaj tylko jeden punkt. Ale trzeba to uczciwie przyznać, że nie był to nasz najlepszy dzień. Remis jest sprawiedliwy - dodał trener Legii.

Trener Lecha: Mieliśmy więcej klarownych okazji

No właśnie, ustawienie. Nawet jeśli Lech, idąc za słowami Michniewicza, niczym Legii nie zaskoczył, to na pewno ją skutecznie zneutralizował. I to jej sposobem gry, bo podobnie jak ona, postawił na ustawienie z trójką obrońców w fazie ataku i piątką w fazie obrony. Jakub Kamiński i Tymoteusz Puchacz, którzy zaczęli ten mecz jako wahadłowi, skutecznie zneutralizowali boki Legii. Zresztą tak samo, jak boki Lecha zneutralizowała Legia. Przewagi nie było też w środku pola. Szczególnie nie miała jej Legia, bo Kapustka i Luquinhas mieli bardzo mało miejsca do rozegrania, o czym może świadczyć też wspomniana sytuacja z 82. minuty, kiedy Kapustka agresywnie atakowany też nie za bardzo miał do kogo zagrać, by przyspieszyć akcję, więc wycofał piłkę do Juranovicia.

I to był właśnie taki mecz: defensywny, wyrachowany, niezbyt przyjemny do oglądania. Obie drużyny nie stworzyły sobie zbyt wielu okazji. Szczególnie przed przerwą i szczególnie Legia, która pierwszy strzał oddała dopiero w 44. minucie. I choć okazja wydawała się wtedy dobra, a nawet bardzo dobra, bo Luquinhas był kilka metrów od bramki, to jednak źle trafił w piłkę i Mickey Van der Hart nie miał problemów, by ją złapać. Lech przed przerwą strzelał częściej (pięć razy), ale też nie były strzały - większość z dystansu - które mogłyby zaskoczyć Artura Boruca. Bramkarz Legii wysilić musiał się dopiero po przerwie, kiedy najpierw obronił uderzenie Mikaela Ishaka (52. minuta) - dodajmy, że w sam środek, a później Daniego Ramireza (68. minuta), po którym odbił piłkę na rzut rożny.

- Mieliśmy więcej klarownych sytuacji, po których mogliśmy zdobyć bramkę, więc możemy czuć mały niedosyt - powiedział Góra po meczu, kiedy przyznał również, że nie konsultował planu na to spotkanie ze Skorżą, który w niedzielę przypatrywał się grze Lecha z trybun. Nowy szkoleniowiec przejmie zespół od poniedziałku. Na sześć kolejek przed końcem jest on na 11. miejscu w tabeli. Do trzeciego, które zajmuje Raków i które gwarantuje grę w europejskich pucharach, traci 10 punktów. Legia nadal jest pierwsza, ale po niedzielnym remisie jej przewaga nad drugą Pogonią, która w tej kolejce pokonała 2:0 Wisłę Płock, stopniała do ośmiu punktów.