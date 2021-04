Przed Probierzem mecz ostatniej szansy? Jeśli Cracovia nie wygra, może być zmiana trenera

Rok 2021 jest dla Cracovii katastrofalny. W dziesięciu meczach ligowych zespół Michała Probierza wygrał tylko raz - z Lechem Poznań 2:1 przed tygodniem. Włączając jeszcze ostatnie spotkanie w 2020 roku - w ostatnich 11 kolejkach Cracovia zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, cztery remisy i aż sześć porażek. Jak łatwo policzyć, oznacza to zaledwie siedem zdobytych punktów od grudnia, co jest zdecydowanie najgorszym wynikiem w całej ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa był w szoku, jak słaba jest Ekstraklasa. Nie spodziewał się, że do Europy tak daleko

Po ostatniej porażce w Białymstoku z Jagiellonią 1:2, Cracovia zajmuje w tabeli czternaste miejsce z zaledwie trzema punktami przewagi nad ostatnią Stalą Mielec. Sytuacja jest dla drużyny z Krakowa tym bardziej nieciekawa, że wspomniana Stal wciąż ma przed sobą jeden mecz zaległy, w którym zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

Z Rakowem o uratowanie sezonu i posadę

To właśnie Raków może zadecydować także o przyszłości Michała Probierza w Cracovii. W środę w Krakowie odbędzie się bowiem półfinał Pucharu Polski z udziałem obu drużyn. I to są jedyne rozgrywki, które mogą uratować sezon 2020/21 w wykonaniu Cracovii, tym bardziej, że w wielkim finale już czeka pierwszoligowa Arka Gdynia. W meczu z Rakowem, który ostatnio wygrał w dobrym stylu w Krakowie z Wisłą 2:1, Cracovia faworytem z pewnością nie będzie, ale według naszych informacji to właśnie w tym spotkaniu Michał Probierz będzie walczył o utrzymanie swojej posady.

Michał Probierz zirytował kibiców Cracovii. "Chyba w kierunku I ligi"

48-letni szkoleniowiec po styczniowej porażce z Wartą Poznań (0:1) sam chciał odejść z klubu, podając się do dymisji, ale po rozmowach z prezesem Januszem Filipiakiem zmienił swoją decyzję. Teraz to klub może podjąć decyzję o zmianie trenera. W przypadku porażki z Rakowem, Cracovii pozostanie już tylko rozpaczliwa walka o utrzymanie, która rozpocznie się od najtrudniejszego meczu z możliwych - wyjazdowego starcia z prowadzącą Legią Warszawa.

Żeby tego było mało, czasu na pracę nie będzie zbyt wiele, bo Cracovia rozpoczęła serię meczów rozgrywanych co trzy dni. Po półfinale Pucharu Polski z Rakowem (14 kwietnia) i meczu z Legią (18 kwietnia), zespół z Krakowa zmierzy się u siebie z Wisłą Płock (21 kwietnia), a następnie czekają go najważniejsze dla kibiców derby Krakowa z Wisłą (24 kwietnia). Przy Kałuży zapowiada się na bardzo gorący okres, który może przynieść spore zmiany w klubie.