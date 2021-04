Oficjalnie: Lech Poznań ma nowego trenera! Wielki powrót do ekstraklasy

Lech Poznań zawodzi w tym sezonie Ekstraklasy. Początek rozgrywek był w wykonaniu poznaniaków obiecujący, awansowali oni do fazy grupowej Ligi Europy. Nie dostali się jednak do fazy pucharowej, a w lidze wiodło się im coraz gorzej. Przed właśnie rozgrywaną, 24. kolejką Lech zajmował dopiero 10. miejsce ze stratą aż 22 punktów do prowadzącej Legii i ośmiu do trzeciego Rakowa Częstochowa, który ma jeszcze jeden mecz rozegrany mniej.

Po kolejnej porażce w fatalnym stylu, tym razem z Cracovią (1:2), z posadą trenera Lecha Poznań pożegnał się Dariusz Żuraw. Od początku faworytem do przejęcia zespołu był Maciej Skorża. W sobotę poznański klub oficjalnie poinformował, że trener, który poprowadził Lecha do ostatniego jak dotąd mistrzostwa Polski, wraca na Bułgarską.

- Znajdujemy się w trudnym momencie, nasza drużyna gra od dłuższego czasu zdecydowanie poniżej oczekiwań i poniżej swoich dużych możliwości, które prezentowaliśmy wiosną i wczesną jesienią. Chcemy to zmienić i jesteśmy przekonani, że Maciej Skorża jest odpowiednią osobą, żeby przywrócić Lecha na zwycięską ścieżkę. Kiedy w 2015 roku rozstawaliśmy się z trenerem Skorżą powiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy, żeby jeszcze kiedyś poprowadził "Kolejorza" i dzisiaj ten powrót staje się faktem – powiedział prezes Piotr Rutkowski cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Lechowi się nie odmawia. Dobrze wspominam czas mojej poprzedniej pracy w Poznaniu. Udało nam się wówczas sięgnąć po mistrzostwo Polski, ale też przeżyć gorycz porażki. Teraz wracam mądrzejszy o tamte doświadczenia i pełen energii do pracy. Znam doskonale klub i ludzi w nim pracujących, dlatego tym łatwiej było mi przyjąć propozycję ze strony Lecha. Mam sporo do udowodnienia, podobnie jak klub i zawodnicy – powiedział po podpisaniu kontraktu Maciej Skorża.

Klub poinformował, że najbliższy mecz Lecha z Legią Warszawa (niedziela 17:30), Skorża obejrzy jeszcze z trybun. Pierwszy mecz po powrocie rozegra 17 kwietnia z Rakowem Częstochowa. To będzie powrót 49-letniego szkoleniowca po ponad roku przerwy w trenowaniu. Ostatnio prowadził on młodzieżową reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z którą rozstał się z końcem lutego 2020 roku. W Ekstraklasie ostatnio pracował w 2017 roku w Pogoni Szczecin, jednak ten epizod był zupełnie nieudany. Po zaledwie czterech miesiącach został zwolniony.

Mimo tego Skorża pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych polskich trenerów. Mistrzostwo z Lechem Poznań było jego trzecim tytułem - dwa poprzednie zdobył w 2008 i 2009 roku z Wisłą Kraków. Trzykrotnie sięgał też po Puchar Polski, a także raz po Puchar Ligi i Superpuchar.