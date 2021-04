Dariusz Żuraw nie jest już trenerem Lecha Poznań. Jego następcą ma zostać Maciej Skorża. - Myślę, że trochę za późno doszło do tej zmiany - mówi Tomasz Lipiński. Lech od dłuższego czasu zawodzi i ma aż 22 punkty straty do Legii Warszawa. - Dla Lecha to jest stracony sezon - dodaje dziennikarz Canal+ Sport.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta