To nie Maciej Skorża poprowadzi Lecha w meczu z Legią! "Klub wystąpił z wnioskiem"

Lech wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożej z wnioskiem, by Janusz Góra mógł oficjalnie poprowadzić poznaniaków w hitowym pojedynku ligowym z Legią Warszawa. To będzie jego jedyny mecz w roli trenera, bo wkrótce klub znów obejmie Maciej Skorża, który podpisze dwuletni kontrakt.

3 LUKASZ CYNALEWSKI Otwórz galerię Na Gazeta.pl