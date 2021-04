Sensacyjny powrót Jerzego Brzęczka? "Pewnie dogadałby się z PZPN"

- Podjąłem decyzję, że z końcem tego sezonu odchodzę z Wisły Płock - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Pogonią Szczecin Radosław Sobolewski. Jako że konferencja odbywała się online, a dziennikarze swoje pytania wysyłali wcześniej, nie mieli możliwości dopytania o powody tej decyzji oraz o plany dotyczące przyszłości, a tych Sobolewski nie zdradził.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby Lewandowski zagrał w rewanżu z PSG"

Prezes Bayernu Monachium grzmi. "Ten temat musi się skończyć"

Brzęczek zapewne dogadałby się z PZPN

Piątkowy "Przegląd Sportowy" informuje, że już wcześniej wstępne zainteresowanie przejęciem Wisły Płock wyrażał Maciej Skorża. Tylko że teraz to już nieaktualne, bo wiadomo, że Skorża zostanie trenerem Lecha. A kto zostanie trenerem Wisły? Zdaniem gazety kandydatów jest dwóch: Jerzy Brzęczek i Aleksandar Vuković.

Vuković pozostaje bez pracy od września, kiedy po latach rozstał się z Legią Warszawa. Brzęczek od stycznia, kiedy pożegnał się z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Do końca roku ma jednak obowiązujący kontrakt z PZPN i to może nieco utrudniać sprawę, ale tylko nieco, bo gdyby przystał na pracę w Płocku, zapewne dogadałby się ze Zbigniewem Bońkiem, by wcześniej rozwiązać umowę.

Wściekły chłopiec cisnął piłką w zawodnika Romy. "Nie powiem, że go szanuję" [WIDEO]

Brzęczek już prowadził Wisłę w sezonie 2017/2018, który zakończyła na czwartym miejscu. Później rozpoczął pracę w reprezentacji Polski. Obecnie zespół z Płocka zajmuje 13. miejsce w tabeli. Na siedem kolejek przed końcem ma sześć punktów przewagi nad ostatnią Stalą, która ma rozegrany jeden mecz mniej.