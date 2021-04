Wielkie problemy Jagiellonii Białystok przed bardzo ważnym meczem! Szpital w drużynie

Dla Jagiellonii sezon 2020/21 to jedno wielkie rozczarowanie. Drużyna w tabeli ekstraklasy jest dopiero dwunasta, a kilka tygodni temu działacze klubu z Białegostoku zakończyli eksperyment z Bogdanem Zającem w roli pierwszego trenera. Prawdopodobnie aż do końca sezonu zespół będzie prowadzony przez Rafała Grzyba, rekordzistę Jagiellonii w liczbie występów w ekstraklasie (242).

Pod wodzą Grzyba Jagiellonia najpierw w heroiczny sposób pokonała na wyjeździe Lecha Poznań 3:2, a w ostatni poniedziałek dość pechowo przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1. Już w piątek zespół z Białegostoku będzie mógł zrehabilitować się za to niepowodzenie, gdyż na własnym stadionie podejmie Cracovię. Do stolicy Podlasia wróci Michał Probierz, autor największych sukcesów w historii Jagiellonii, a także były trener Rafała Grzyba. Przez ponad pięć lat obecny trener Jagiellonii był prowadzony przez aktualnego szkoleniowca Cracovii - przez rok w Polonii Bytom (2007-08), a także dwukrotnie w Jagiellonii w latach 2010-11 oraz 2014-17. W Białymstoku obaj panowie zdobywali wspólnie wicemistrzostwo Polski, brązowy medal w ekstraklasie, Puchar Polski i Superpuchar Polski, a także uczestniczyli w eliminacjach Ligi Europy.

- Pod wodzą trenera Probierza dorastałem jako piłkarz i dzięki niemu byłem w tym miejscu, w którym byłem. To będzie przyjemne spotkanie, ale już w innej roli, niż było wcześniej. Będziemy jednak przy linii, a najważniejsze będzie się działo na boisku, a tu nie będzie sentymentów - mówił Grzyb na przedmeczowej konferencji prasowej.

Jagiellonia poważnie osłabiona. Wypadło czterech podstawowych zawodników

W piątkowym meczu z Cracovią Rafał Grzyb nie będzie mógł skorzystać z aż czterech piłkarzy podstawowej jedenastki. Za nadmiar żółtych kartek pauzować musi Ivan Runje, a Paweł Olszewski, Fedor Cernych i Bojan Nastić są kontuzjowani.

Najwcześniej do gry powinien wrócić Olszewski. Prawy obrońca Jagiellonii jeszcze przed meczem z Lechem Poznań poddał się drobnemu zabiegowi rany na pięcie, która nie chciała mu się zagoić. Jak to określił Grzyb, w jego przypadku "sytuacja jest dynamiczna", ale już w przyszłym tygodniu powinien trenować z zespołem.

Fedor Cernych kontuzji doznał w trakcie meczu eliminacyjnego reprezentacji Litwy z Włochami (0:2). Opuścił wówczas plac gry w 74. minucie. - W jego przypadku sytuacja również jest dynamiczna, ale wygląda na to, że jest lepiej, niż się obawialiśmy. W przyszłym tygodniu powinien wrócić do treningów i choć w najbliższych dwóch meczach raczej nie zagra, to w końcówce sezonu powinien być gotowy do gry - mówił trener Jagiellonii.

O to trudno będzie w przypadku Bojana Nasticia. Lewy obrońca Jagiellonii, który zszedł kontuzjowany z murawy w trakcie ostatniego spotkania ze Śląskiem Wrocław (0:1), doznał urazu mięśnia dwugłowego. Mało prawdopodobne jest, aby jeszcze w tym sezonie wrócił na boiska ekstraklasy. - Bojana Nasticia czekają teraz 3-4 tygodnie przerwy w treningach zespołowych - przyznał Rafał Grzyb. Sezon 2020/21 Jagiellonia zakończy meczem u siebie z Lechią Gdańsk 16 maja.

Kłopoty zdrowotne dotykają podstawowych zawodników od początku sezonu. Tylko wiosną już z powodu kontuzji i koronawirusa musiało pauzować siedmiu ważnych zawodników Jagi. Oprócz wspomnianych Nasticia, Cernycha i Olszewskiego, wymuszone przerwy w grze mieli Taras Romanczuk, Jesus Imaz, Tomas Prikryl czy Jakov Puljić.

Mecz 24. kolejki Jagiellonia Białystok - Cracovia zostanie rozegrany w piątek 9 kwietnia o godzinie 18:00.