Mikael Ishak może zmienić klub. Lech Poznań dostał dwie oferty

Ishak to kluczowa postać Lecha Poznań w tym sezonie i jeden z najlepszych transferów klubu w ostatnich sezonach. Wraz z jego dobrą formą - Szwed, który przyszedł do Lecha w lipcu zeszłego roku zdobył dziewięć goli w 17 ligowych meczach tego sezonu - pojawiają się jednak oferty z innych klubów i możliwe, że napastnik opuści Poznań po sezonie.

Gwiazda Lecha odejdzie do Bundesligi? Są oferty od dwóch klubów

Jak informują Meczyki.pl, Lech miał otrzymać za Ishaka oferty z dwóch klubów Bundesligi. Chodzi o FSV Mainz oraz Union Berlin, które są zainteresowane także pozyskaniem lewego obrońcy Lecha, Tymoteusza Puchacza, o którym mają już dłużej rozmawiać z polskim klubem.

Ishak ma być na razie szczęśliwy w Poznaniu, a klub nie zamierza go sprzedać. Jest jednak czynnik, który może sprawić, że Polacy zmienią swoje nastawienie. "Jeśli nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów, co jest wielce prawdopodobne, być może będzie musiał bilansować budżet transferami" - czytamy w artykule na meczyki.pl.

Ponad dwa miliony euro dla klubu z Poznania i Ishak wróci do Niemiec?

Jaką kwotę Lech mógłby dostać za Ishaka? Wartość Szweda oscyluje w granicach dwóch milionów euro, więc zapewne każda oferta, która przebiłaby tę granicę, mogłaby być rozważana przez działaczy klubu z Poznania. Umowa napastnika z Lechem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

Dla Ishaka byłby to także powrót na teren, gdzie jest już częściowo znany - przed przyjściem do Lecha od stycznia 2017 roku grał w barwach FC Nuernberg w 1. i 2. Bundeslidze. Tam zdobył 17 goli w 91 rozegranych spotkaniach.