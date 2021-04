Bezlitosne komentarze po zwolnieniu Żurawia z Lecha. "Kilka miesięcy za późno"

Dariusz Żuraw został zwolniony po porażce 1:2 z Cracovią w 23. kolejce ekstraklasy. Lech zajmuje dopiero 10. miejsce w lidze i do prowadzącej Legii traci aż 22 pkt. "Dziękujemy trenerowi za zaangażowanie i pracę, jaką wykonał przez dwa lata, za piękną europejską przygodę, szczerze życzymy mu powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Dariusz Żuraw zwolniony. "O kilka miesięcy za późno"

Decyzja o zwolnieniu Dariusza Żurawia była szeroko komentowana w mediach społecznościowych - i przez dziennikarzy, i kibiców. Wiele osób sugeruje, że z trenerem pożegnano się o kilka miesięcy za późno. "Trzy razy sprawdzałem, czy to nie żart. Stało się to, co musiało się stać. Kilka miesięcy za późno. Czekam teraz na nowego trenera, który będzie musiał przede wszystkim przekonać »starą gwardię« do pozostania w Lechu. Oby nie było już za późno" - napisał na Twitterze Hubert Michnowicz, dziennikarz zajmujący się Lechem Poznań.

Komentujący zwracają jednak uwagę także na pozytywne aspekty dwuletniej pracy Żurawia. Przypominają przede wszystkim awans do fazy grupowej Ligi Europy. Za emocje z tym związane dziękował m.in. Dariusz Motała, czyli były kierownik zespołu Lecha.

Lech bez szkoleniowca. Żuraw doceniony za awans do fazy grupowej LE i ładny styl

W pewnych okresach Lech wyróżniał się atrakcyjnym stylem gry i wiele osób również zwraca na to uwagę. Michał Pol z Kanału Sportowego napisał, że "trudno się dziwić" decyzji działaczy Lecha, bo z jednej strony "zapamiętamy żurawball, ale i najgorszy okres Lecha od lat też".

"Vuković gra piękną piłkę, jest bohaterem. Vuković gra paździerz, zostaje zwolniony. Żuraw gra piękną piłkę, jest bohaterem. Żuraw gra paździerz, zostaje zwolniony. Lekcja dla trenerów: grajcie piękną piłkę, nie paździerzową" - skomentował Marek Wawrzynowski, dziennikarz WP Sportowe Fakty.

Zwolnienie Dariusz Żurawia wywołało także dyskusje dotyczącą odpowiedzialności osób zatrudniających trenera. "Gdzie konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za przedłużenie jego kontraktu?" - pyta się jeden z użytkowników Twittera. "Osobna kwestia to nowy dyrektor sportowy" - komentował Hubert Michnowicz.