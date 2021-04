Oficjalnie! Dariusz Żuraw zwolniony z Lecha Poznań. "Drużyna się nie wygrzebała"

- Żuraw przejął Kolejorza nieco ponad dwa lata temu, na przełomie marca i kwietnia 2019 roku, zastępując na stanowisku trenera Adama Nawałkę. Początkowo miał prowadzić niebiesko-białych tymczasowo, ale po impulsie, jaki dał drużynie, dostał szansę letniej przebudowy. W pierwszym pełnym sezonie wywalczył wicemistrzostwo Polski, a kolejny rozpoczął od kapitalnych emocji w kwalifikacjach europejskich pucharów. Poznaniacy wyeliminowali czterech przeciwników, wygrali trzy razy na wyjeździe z mocnymi rywalami i po czterech latach przerwy polski klub zameldował się w fazie grupowej Ligi Europy. W PKO BP Ekstraklasie już tak różowo jednak nie jest, bo po 23. kolejce lechici są dopiero na 10. miejscu w tabeli, co oczywiście nie jest zadowalającym rezultatem - pisze Lech Poznań w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Babol Szczęsnego w derbach Turynu. "Znowu. Nieprawdopodobne" [ELEVEN SPORTS]

Lech tłumaczy: W lidze drużyna wpadła w tarapaty. Trzeba było zareagować

I dalej chwali trenera za wykonaną pracę, ale jednocześnie tłumaczy przyczyny jego zwolnienia: - Trener Żuraw przejął zespół w trudnym momencie, kiedy był zupełnie rozbity, a w perspektywie czekała go budowa niemal od zera. I stworzył drużynę, której grą zachwycali się fachowcy w całym kraju. Prezentowaliśmy efektowny, ofensywny styl gry, "Żurawball", który przypadł wszystkim do gustu. Ta odważna, bezkompromisowa gra zaprowadziła lechitów do Ligi Europy, w której jako klub nie byliśmy od pięciu lat. W lidze drużyna wpadła jednak w tarapaty, z których mimo wielu prób nie zdołała się wygrzebać. Dlatego trzeba było zareagować jeszcze przed zakończeniem sezonu i podjąć trudną decyzję o rozstaniu.

To już pewne! Legenda Bayernu Monachium musi odejść z klubu po sezonie

W ostatnim spotkaniu Lech przegrał z walczącą o utrzymanie Cracovią (1:2), a Żuraw sprawiał wrażenie człowieka, który wie, że może zostać zwolniony. - Mogę zagwarantować, że nie straciłem szatni, ale nie wiem, jak długo jeszcze potrwa ten projekt. Nie wiem, jak to wygląda, ale zapewniam, że zaakceptuję każdą decyzję - powiedział na konferencji prasowej.

Lech zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli i traci do prowadzącej Legii aż 22 pkt. Poznaniacy mają teoretycznie jeszcze szanse na awans do europejskich pucharów - tracą osiem punktów do trzeciego Rakowa i siedem do czwartej Lechii Gdańsk (czwarte miejsce da puchary w zależności od wyników Pucharu Polski) - ale zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli, będąc chociażby za Wartą Poznań (zajmuje 8. miejsce, ma trzy punkty więcej).

Lech Poznań ogłosi nazwisko nowego trenera w ciągu kilku dni

Dziękujemy trenerowi za wielkie zaangażowanie i pracę jaką wykonał przez dwa lata, za piękną europejską przygodę, szczerze życzymy mu powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej

- pisze w komunikacie Lech i dodaje, że "nazwisko nowego trenera zostanie oficjalnie ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Na razie zajęcia z zespołem prowadzić będą dotychczasowi asystenci". Kolejny mecz Lech zagra z Legią Warszawa w niedzielę o 17:30.

Francuzi są pewni: Arkadiusz Milik odejdzie latem z Marsylii

Żuraw był trenerem Lecha od 31 marca 2019 roku. Poprowadził zespół w 89 meczach, zdobywając średnio 1,61 pkt na mecz - na jego bilans składa się 40 zwycięstw, 23 remisy i 26 porażek. Jego największym sukcesem jest awans do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie Lech zajął ostatnie miejsce, zdobywając trzy punkty po zwycięstwie ze Standardem Liege (pozostałymi rywalami były Benfica oraz Rangers).