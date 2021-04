Media: Lech Poznań zwolni Dariusza Żurawia. Może nie doczekać prestiżowego meczu

- Nie będą to wesołe święta, nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz. Cracovia nie grała niczego wielkiego, ale to któryś z kolei mecz, w którym rywal walką, krzykiem czy zaangażowaniem wybija nas z rytmu i nie potrafimy sobie z tym poradzić - powiedział Dariusz Żuraw po porażce Lecha Poznań w piątkowym starciu z Cracovią (1:2). Po czym dodał jeszcze ważniejsze słowa: - Mogę zagwarantować, że nie straciłem szatni, ale nie wiem, jak długo jeszcze potrwa ten projekt. Nie wiem, jak to wygląda, ale zapewniam, że zaakceptuję każdą decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny winny przy pierwszym golu. "Spóźniona reakcja" [ELEVEN SPORTS]

Żuraw wie więc, że dymisja jest możliwa. I jak informuje Interia, może ona nastąpić prędzej niż później. Po porażce z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski Lech miał plan, by Żuraw i tak został do końca sezonu niezależnie od wyników, ale ten plan może ulec zmianie. - Wiele wskazuje na to, że gdy władze klubu zbiorą się po świętach, może dojść do zwolnienia szkoleniowca i w meczu z Legią poznaniaków poprowadzi już kto inny. Zwłaszcza, że to mecz prestiżowy - czytamy.

Lech Poznań dopiero w drugiej części tabeli

Lech zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli i traci do prowadzącej Legii aż 22 pkt. Poznaniacy mają teoretycznie jeszcze szanse na awans do europejskich pucharów - tracą osiem punktów do trzeciego Rakowa i siedem do czwartej Lechii Gdańsk (czwarte miejsce da puchary w zależności od wyników Pucharu Polski) - ale zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli, będąc chociażby za Wartą Poznań (zajmuje 8. miejsce, ma trzy punkty więcej).

Żuraw jest trenerem Lecha od 31 marca 2019 roku. Jak do tej pory poprowadził zespół w 89 meczach, zdobywając średnio 1,61 pkt na mecz - na jego bilans składa się 40 zwycięstw, 23 remisy i 26 porażek. Jego największym sukcesem jest awans do fazy grupowej Ligi Europy - Lech pokonał po drodze Valmierę (3:0), Hammarby (3:0), Apollon Limassol (5:0) i Charleroi (2:1). W grupie Lech zajął ostatnie miejsce, zdobywając trzy punkty po zwycięstwie ze Standardem Liege (pozostałymi rywalami były Benfica oraz Rangers). Jednak już w ostatnich dwóch kolejkach Liga Europy zeszła na dalszy plan i Żuraw wystawiał rezerwowy skład ze względu na trudną sytuację w lidze. Sytuację, której nie udało się naprawić do dzisiaj.