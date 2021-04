Trener Wisły Kraków nie ma litości dla swoich piłkarzy. "Nie ma co tutaj marzyć"

Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Wisłę Kraków 2:0 w 23. kolejce ekstraklasy. Dzięki zwycięstwu beniaminek opuścił ostatnie miejsce w tabeli. Zespół Roberta Kasperczyka ma 21 punktów po 23 meczach i o dwa punkty wyprzedza Stal Mielec, której sobotni mecz z Rakowem Częstochowa został przełożony. Z kolei Wisła Kraków ma 28 punktów i zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Trener Wisły był wściekły po meczu.

"Zagraliśmy jak oldboje"

- Jestem bardzo rozczarowany pierwszą połową, która była wręcz szokująco słaba w naszym wykonaniu. Omawialiśmy przed meczem, jak powinniśmy zagrać i wychodziliśmy z założenia, że na skrzydłach będziemy w stanie stwarzać przewagę, ale zupełnie tego nie robiliśmy, graliśmy nijako i wyglądało to po prostu fatalnie - denerwował się Peter Hyballa.

I dodał: - Powiedzmy sobie szczerze. Wróciliśmy do walki o utrzymanie. Nie ma co tutaj marzyć o miejscu szóstym na koniec sezonu. Trzeba po prostu zagryźć zęby i w kolejnym meczu, choćby pod względem zaangażowania, pokazać się z lepszej strony, niż to było dzisiaj. Dziś był to fatalny mecz w naszym wykonaniu. Zagraliśmy jak oldboje - serwis wislaportal.pl cytuje niemieckiego szkoleniowca.

W następnej kolejce Podbeskidzie zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, a Wisła Kraków podejmie Raków Częstochowa.