Rewelacyjna Warta się nie zatrzymuje! W tym roku lepiej punktują tylko dwa polskie kluby

Warta przekracza wszelkie oczekiwania. Zespół Piotra Tworka jest rewelacją tego sezonu PKO Ekstraklasy. Poznaniacy są już praktycznie pewni utrzymania w lidze, a niewykluczone, że włączą się do walki o puchary. Po ograniu Górnika w Zabrzu (2:1) beniaminek awansował na szóste miejsce. Poznaniacy mają ledwie pięć punktów straty do trzeciego Rakowa i dwa do czwartego Piasta Gliwice, jednocześnie mając też trzy oczka przewagi nad dziewiątym Lechem.

PKO Ekstraklasa: Warta przed Lechem, łatwo ograła Górnika

Warta była w Zabrzu znakomicie zorganizowana. Nie dała Górnikowi szans. Gola na 1:0 po trzydziestu minutach gry strzelił Jan Grzesik. Ładnie uderzył on z szesnastu metrów, wykorzystując podanie Mateusza Kuzimskiego i błąd Aleksandra Paluszka. A tuż po przerwie wynik podwyższył Mateusz Kupczak, który ładnie zebrał piłkę wybitą przez Krzysztofa Kubicę i nie dał szans Martinowi Chudemu. Co ciekawe, Słowak w poniedziałek przerwał serię 307 minut bez puszczonego gola – jak wyliczono na portalu EkstraStats, była to siódma najlepsza taka passa w tym sezonie.

W 2021 roku tylko Piast i Legia punktują lepiej niż Warta

Po nieudanym początku sezonu zespół trenera Tworka, który był niedawno gościem Dawida Szymczaka i Jakuba Kręcidło w Sekcji Piłkarskiej w Sport.pl, imponuje formą. Warta z miesiąca na miesiąc się rozkręcała. Ostatnio grała sinusoidalnie (wygrana - porażka - wygrana - porażka - wygrana), jednak teraz odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. W 2021 roku wygrała aż sześć z dziewięciu meczów, raz remisując i dwukrotnie przegrywając. To jeden z najlepszych wyników w Ekstraklasie. W nowym roku lepiej niż Warta (19 punktów) punktowały tylko Piast (20) i prowadząca w tabeli Legia (22).

Jesus z Zabrza błysnął w Wielkanoc

– Warta sprzed pół roku, a teraz to są dwie różne drużyny – przyznał trener Górnika Marcin Brosz. Jego drużyna dobrze się o tym przekonała. Jesienią zabrzanie wygrali w Poznaniu 1:0, teraz musieli uznać wyższość rywala, nawet mimo niezłej pogody, na którą uwagę zwracał szkoleniowiec. – Słońce dodaje energii. To nie jest tylko przenośnia. Widać, że obecnie treningi są bardziej żywe – powiedział Brosz. W Poniedziałek Wielkanocny długo wydawało się jednak, że jego zawodnicy byli myślami bardziej przy rodzinnych stołach niż na boisku. Na dwadzieścia minut przed końcem bramkę kontaktową zdobył Jesus Jimenez, jednak to było wszystko, na co było stać Górnika. W końcówce gospodarze przycisnęli i starali się zdobyć wyrównującą bramkę, jednak zabrakło im skuteczności.