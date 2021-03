Media: Jacek Magiera blisko klubu ekstraklasy! Powrót po trzech latach

Magiera nie chciał dłużej pracować jako selekcjoner kadry do lat 19, bo ta ze względu na epidemię koronawirusa nie ma w najbliższym czasie żadnych ważnych celów. Odwołano mecze eliminacyjne zaplanowane na 2021 rok, a od przyjścia Magiery do reprezentacji po mundialu z kadrą U-20, ta rozegrała zaledwie dwa mecze.

- Uznałem, że pozostanie na tym stanowisku nic nie wniesie do mojej kariery trenerskiej. Bo ile można pić kawę? Wytrzymasz tydzień, dwa, a potem zaczniesz myśleć - tłumaczył Magiera w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl, Bartłomiejem Kubiakiem. I uspokajał tych, którzy już widzieli go znów jako trenera klubów ekstraklasy: To nie jest tak, że w czwartek wszyscy w PZPN dowiedzieli się o moim odejściu, a ja w piątek podpiszę z kimś kontrakt.

Okazuje się, że nie musiał długo czekać na oferty. Według informacji portalu meczyki.pl Magiera ma zostać trenerem Śląska Wrocław. Zastąpiłby Vitezslava Lavickę, którego zwolniono w niedzielne popołudnie. Decyzja oficjalnie miałaby zostać ogłoszona już w poniedziałek. Obecnie finalizowane są rozmowy pomiędzy działaczami a trenerem.

Magiera wykorzysta przerwę reprezentacyjną

Klub miał wybrać ten moment na zmianę szkoleniowca, bo gra drużyny od dłuższego czasu jest dość słaba, a wyniki niezadowalające - wrocławianie nie wygrali meczu już od trzech spotkań, a w sobotę tylko zremisowali bezbramkowo z Wisłą Płock.

Magiera dostanie czas, żeby przyjrzeć się zespołowi, bo po zakończeniu 22. kolejki nadchodzi przerwa na mecze reprezentacji. To wtedy szkoleniowiec ma przygotować wizję, wedle której poprowadzi zespół co najmniej do końca sezonu.

Dla Magiery będzie to powrót do ekstraklasy po ponad trzech latach, gdy kończył trenować Legię Warszawa, z którą pracował przez niecały rok. Wcześniej był także szkoleniowcem Zagłębia Sosnowiec, rezerw Legii i asystentem w sztabie pierwszego zespołu. Śląsk jest na siódmym miejscu w tabeli ekstraklasy i ma stratę piętnastu punktów do lidera, Legii Warszawa, a także przewagę dwunastu nad ostatnim Podbeskidziem Bielsko-Biała.