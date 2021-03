"Wyborcza": Maciej Skorża wraca do ekstraklasy. Jest porozumienie z klubem

Z informacji "Wyborczej" wynika, że prezesi Śląska już doszli do porozumienia z Maciejem Skorżą w kwestii jego pracy we Wrocławiu. "Jednak wszystko ukrywane jest w tajemnicy i oficjalnie na razie nikt nie potwierdzi, że taka decyzja już zapadła" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sekcja Piłkarska #13. Prezes Lecha zapowiada duże zmiany. "Jesteśmy w kontakcie z Nikoliciem i Skorżą"

Cios dla rewelacji ekstraklasy. Kapitan nie zagra do końca sezonu

Zmiana już po meczu z Wisłą?

Nie wiadomo, kiedy dojdzie do zmiany trenera. Opcje są dwie: już w najbliższych dniach i np. po meczu ligowym z Wisłą Płock, albo dopiero po zakończeniu sezonu. Bardziej prawdopodobna zmiana wydaje się być już teraz, bo Śląsk w tym roku prezentuje się fatalnie. W siedmiu spotkaniach zdobył zaledwie sześć punktów, wygrał jeden mecz, trzy zremisował i tyle samo przegrał. W efekcie spadł na siódme miejsce w tabeli i ma aż szesnaście punktów straty do prowadzącej Legii Warszawa, a siedem do trzeciego Rakowa Częstochowa.

Maciej Skorża ma 49 lat. Prowadził drużyny młodzieżowe Legii Warszawa, a potem seniorskie drużyny Amici Wronki, Dyskoboli Groclin Grodzisk, Wisły Kraków, Legii Warszawa, Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Jego największe sukcesy to: trzy razy mistrzostwo Polski (dwa z Wisłą i jedno z Lechem) oraz trzy Puchary Polski (dwa z Legią i jeden z Dyskobolią).

W latach 2018-2020 pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prowadził młodzieżową reprezentację tego kraju U-23. Nie udało mu się jednak awansować do igrzysk olimpijski w Tokio i nie przedłużono z nim kontraktu.

- Przed najważniejszym turniejem nie mieliśmy czasu przygotować zespołu, bo liga została przesunięta i nachodziła na zaplanowane przez nas zgrupowanie. Pisaliśmy wnioski z prośbą o zwolnienie naszych zawodników, albo o przełożenie meczów, odbijaliśmy się od ściany i patrzyliśmy, jak nasz rywal już się przygotowuje. A później z tym właśnie Uzbekistanem, ówczesnym mistrzem Azji U-23, przegraliśmy w ćwierćfinale. To mnie boli, że w najważniejszym momencie nie dostaliśmy czasu na przygotowania. Na koniec usłyszałem takie zdanie od sekretarza generalnego: "Zrobił pan więcej dla naszej federacji niż federacja dla pana". Myślę, że nie było w tym kurtuazji. Trafiliśmy na nie najlepszy okres, zmieniały się władze. W styczniu nie awansowaliśmy na igrzyska, więc kontrakty nie zostały przedłużone - mówił Maciej Skorża w rozmowie z Dawidem Szymczakiem, dziennikarzem sport.pl.

Stało się! Pierwsza zmiana trenera w ekstraklasie w tym roku

W ostatnich miesiącach media przymierzały Skorżę również do innych klubów. Najpierw do Lecha Poznań, a potem do Wisły Kraków. Podpisanie kontraktu ze Śląskiem Wrocław byłoby powrotem do trenera do ekstraklasy po 3,5-rocznej przerwie. Do października 2017 w Polsce Skorża prowadził Pogoń Szczecin.