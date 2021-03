"To prawda. Pamiętam to". Gwiazda PSG mogła trafić do Wisły Kraków

Zapewne niewiele osób pamięta, jak Keylor Navas prowadził z Wisłą Kraków negocjacje w sprawie transferu. Sprawa miała miejsce w 2010 roku. Reprezentant Kostaryki miał dołączyć do Wisły na zasadzie wolnego transferu, ponieważ rozmowy prowadzone były w czasie, gdy 24-letniemu wówczas bramkarzowi kończył się kontrakt z Deportivo Saprissą.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak odpowiada na krytykę Legii i Rakowa: "Wybieranie sędziów przez kluby to bardzo niebezpieczny trend"

- Wisła szukała wtedy bramkarza, a Navas już wówczas był w bardzo dobrej formie, pokazywał się z dobrej strony między innymi w reprezentacji Kostaryki. Ja i Gianluca di Carlo, włoski menedżer, który sprowadził mnie do Krakowa, pomyśleliśmy więc, że może warto spróbować ściągnąć Keylora do Wisły. Rozmawiałem o tej sprawie między innymi z trenerem Henrykiem Kasperczakiem. Skontaktowałem wszystkie zainteresowane strony, a temat zaczął się rozkręcać - powiedział Junior Diaz w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Junior Diaz zdradza szczegóły możliwego transferu Keylora Navasa. "Na poważnie brał opcję tego transferu"

Junior Diaz był piłkarzem Wisły Kraków w latach 2008-2010, po czym dołączył do belgijskiego FC Brugge i po roku wrócił do Ekstraklasy w ramach wypożyczenia. W polskim klubie trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. W sumie rozegrał 126 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował sześć asyst. Okazuje się, że Kostarykanin był mocno zaangażowany w transfer Navasa.

Ten piłkarz zdecydował o awansie PSG! Zdradził klucz do zatrzymania Messiego

- Był zainteresowany, na poważnie brał opcję tego transferu. Ale z drugiej strony mówił mi też uczciwie, pamiętam to dobrze, że miał kilka innych ofert. Ja powiedziałem panu Kasperczakowi o Navasie, ale to też nie było tak, że trener dowiedział się o nim ode mnie. Wisła już wtedy znała Keylora. Myślę, że na różne sposoby kilka jego meczów miała już obejrzanych. Natomiast moje słowa utwierdziły ich w przekonaniu, że warto się o niego postarać - dodał Diaz.

Ramos do Messiego: Możesz mieszkać u mnie, dopóki nie znajdziesz czegoś w Madrycie

Finalnie Keylor Navas w 2010 roku nie przeszedł do Wisły Kraków, trafiając do hiszpańskiego Albacete Balompie, które szybko wypożyczyło zawodnika do Levante. Momentem przełomowym w karierze Navasa były mistrzostwa świata w 2014 roku - Kostaryka była rewelacją turnieju (awansowała do ćwierćfinału, gdzie dopiero po rzutach karnych przegrała z Holandią), a Navas spisywał się znakomicie. Wtedy pozyskał go Real Madryt, z którym trzykrotnie zdobył Ligę Mistrzów. Teraz Navas gra w Paris Saint-Germain. W zeszłym tygodniu obronił rzut karny Leo Messiego i wraz z kolegami z drużyny wyeliminował FC Barcelonę w 1/8 finału LM.