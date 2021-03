Czesław Michniewicz jasno ocenił zachowanie kibiców Legii Warszawa. "Dziękujemy"

Z powodu pandemii koronawirusa stadiony pozostają zamknięte. Kibice od dawna nie mogą oglądać swoich drużyn z wysokości trybun. Na wielu meczach w całej Polsce na obiektach pojawiają się banery z apelem do władz, aby te otworzyły stadiony chociaż w części. O krok dalej poszli kibice Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak odpowiada na krytykę Legii i Rakowa: "Wybieranie sędziów przez kluby to bardzo niebezpieczny trend"

Fani mistrza Polski w sporej liczbie zebrali się pod stadionem Legii, aby dopingować swoją drużynę. Na to wydarzenie kibice mobilizowali się już od końca lutego. - Czas, abyśmy głośno powiedzieli, co uważamy o zamkniętych stadionach i jak bardzo potrzebujemy na nie wrócić. Abyśmy przypomnieli, że jesteśmy i domagamy się rozsądnego powrotu do „normalności" – napisali na Facebooku "Nieznani Sprawcy", czyli grupa ultrasów Legii - Dostosowujemy się rzecz jasna do wszelkich obowiązujących obecnie zasad – dodano. Jednak wielu kibiców nie przychyliło się do tej prośby. Fani stali bardzo blisko siebie i nie wszyscy mieli maseczki.

30 lat i koniec. Norweg chce zastąpić legendę skoków narciarskich. Główny faworyt

Michniewicz pochwalił kibiców. "Dziękuję za zaangażowanie"

Zebrani kibice głośno dopingowali swoją drużynę, a na pustym stadionie pojawiła się imponująca kartoniada o treści "Żyleta jest zawsze z wami". Na samym końcu konferencji prasowej zebranym pod stadionem Legii podziękował trener Czesław Michniewicz. - Chciałbym podziękować w imieniu drużyny za doping. Kibiców nie było na stadionie, ale czuliśmy ich wsparcie. Pierwszy raz odkąd jestem w Legii słyszałem doping kibiców. Chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie, bo ten głos był słyszalny. Widziałem zdziwienie Mladenovicia, który rozglądał się, czy ten dźwięk idzie z megafonów. Dziękujemy, bardzo nam miło, że taki doping był – powiedział trener – To było fantastyczne – dodał, kiedy rzeczniczka Legii wspomniała o kartoniadzie.

Doping kibiców pomógł Legii odnieść zwycięstwo 3:2 nad Wartą Poznań. Mistrzowie Polski są liderem Ekstraklasy i mają siedem punktów przewagi nad drugą Pogonią Szczecin. Następny mecz rozegrają w Lubinie z Zagłębiem.