Legia utrzymała przewagę w tabeli, ale do końca meczu drżała o wynik. Goście chcieli karnego

Bohaterem pierwszej połowy był serbski lewy obrońca Filip Mladenović. 29-letni zawodnik już po zaledwie 180 sekundach meczu dał Legii Warszawa prowadzenie. Po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Bartosza Kapustki strzelał z dwunastu metrów, a piłka po rykoszecie, wpadła do siatki.

Świetna forma Mladenovicia

Mladenović w tej części zaliczył również asystę. W 30. minucie idealnie dośrodkował do wbiegającego Pawła Wszołka, a ten znów dał Legii prowadzenie. Bo trzy minuty wcześniej straciła je po pięknym lobie z prawej strony Jana Grzesika. - Wydaje się, że zawodnik chciał dośrodkowywać. Jeśli to był strzał, to wymierzył idealnie - mówili komentatorzy Canal+Sport.

Mladenović potwierdził, że jest w wysokiej formie. W tym sezonie w polskiej ekstraklasie zdobył już sześć bramek (m.in. też w pierwszym meczu z Wartą) i miał tyle samo asyst. Już o dwa trafienia poprawił swój najlepszy dorobek strzelecki w historii występów w polskiej lidze. W sezonie 2018/2019 grając jeszcze w Lechii Gdańsk, strzelił trzy gole. W tym samym sezonie miał aż dziewięć asyst, ale wydaje się, że teraz może ten wynik również poprawić. Serb świetnie czuje się zwłaszcza ostatnio w meczach przy Łazienkowskiej. W trzech ostatnich meczach jego bilans to: cztery bramki i trzy asysty.

Mimo korzystnego wyniku trener Czesław Michniewicz nie był zadowolony z postawy drużyny i szybko zrobił dwie zmiany. Na boisku pojawili się Tomas Pekhart i Valeriane Gvilia, którzy zastąpili Rafaela Lopesa i Andre Martinsa. I już po kwadransie tej części Legia podwyższyła wynik. I to po cudownej akcji.

Kapustka prostopadle podał do wbiegającego z prawej strony Wszołka, ten dograł na szóstym metr do Luqiunhasa. Strzał Brazylijczyka obronił Lis, ale nie miał szans przy dobitce Mladenovicia.

Wydawało się, że Legii w tym meczu już nic się nie stanie i pewnie wygra. Tymczasem w 79. minucie przypadkowo ręką zagrał we własnym polu karnym Paweł Wszołek i sędzia podyktował jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Mateusz Kupczak. A potem było nerwowo, gospodarze grali niedokładnie i kilka razy kotłowało się w ich polu karnym. W doliczonym czasie goście domagali się rzutu karnego, ale sędzia słusznie go nie podyktował.

Po tym zwycięstwie Legia Warszawa ma wciąż siedem punktów przewagi nad wiceliderem Pogonią Szczecin i już dziewięć nad Rakowem Częstochowa. W następnej kolejce, w niedzielę, 21 marca (godz. 17.30) drużyna Czesława Michniewicza zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Warta utrzymała dziesiąte miejsce w tabeli, a za tydzień podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała.