Jagiellonia zwolni trenera? Po trzech porażkach z rzędu jego posada wisi na włosku

Miarka się przebrała? Wiele na to wskazuje. Bogdan Zając może lada dzień zostać zwolniony ze stanowiska trenera Jagiellonii Białystok. Po trzech porażkach z rzędu i dwóch zdobytych punktach w ostatnich sześciu spotkaniach jego pozycja wisi na włosku. I to mimo faktu, że przez bardzo długi czas były asystent Adama Nawałki wydawał się mieć ogromne poparcie ze strony zarządu.

Problem w tym, że Jagiellonia pod wodzą Zająca nie tylko się nie rozwija, ale wręcz notuje regres. Od początku sezonu na jej grę trudno patrzeć, ale to w Białymstoku mogli wybaczyć, dopóki zgadzały się wyniki. Po rundzie jesiennej zakończonej na 6. pozycji i kolejnym okresie przygotowawczym pod okiem Bogdana Zająca wiosną gra białostockiej drużyny jest jeszcze gorsza, a i skończyło się szczęście do osiągania korzystnych rezultatów. W ostatnich sześciu spotkaniach Jagiellonia zdobyła tylko dwa punkty i dwie bramki. W ostatnich trzech kolejkach trzykrotnie przegrywała w kiepskim lub dramatycznym stylu, nie strzelając ani jednego gola. Co więcej, nie jest to kwestia skuteczności, bo dobre sytuacje piłkarzy Zająca w ciągu tych 270 minut można policzyć na palcach jednej ręki.

A szkoleniowiec Jagiellonii problemu nie widzi. - W końcu było kolorowo. I o to mi chodzi, żeby było kolorowo. Dzisiaj pokazaliśmy, że będziemy się jeszcze bić - mówił po porażce w fatalnym stylu z Pogonią (0:1). Problem w tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że "bić" się będą jedynie jego zawodnicy. Po trzeciej przegranej z rzędu, po której Jagiellonia może spaść nawet na 13. miejsce w tabeli (aktualnie jest 12.), w klubie z Białegostoku jest niezwykle nerwowo i już w najbliższych dniach może zapaść decyzja o zmianie szkoleniowca.

Trener Bogdan Zając w 21 ligowych meczach Jagiellonii zdobył z tą drużyną 25 punktów, co daje średnią 1,19 punktu na mecz. Od 13 lat, czyli od sezonu, w którym Jagiellonia była beniaminkiem rozgrywek, żaden trener nie punktował aż tak źle. A złośliwi mogą jeszcze przypomnieć, że ze swojej gry Jagiellonia Zająca zasłużyła na jeszcze mniejszy dorobek.