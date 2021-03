Były piłkarz ekstraklasy przejdzie przeszczep. Jedyna szansa na życie w zdrowiu

Łukasz Derbich to były piłkarz między innymi Cracovii i Ruchu Chorzów. W pierwszym klubie 37-letni dziś były zawodnik zadebiutował w ekstraklasie. Było to w marcu 2009 roku, kilka tygodni po tym, jak Derbich trafił do Cracovii z pierwszoligowego Tura Turek.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak: "Sędziowie wcale nie boją się VAR-u! Technologia może uratować mi twarz"

Później, poza Ruchem, Derbich grał też w Sandecji Nowy Sącz, Olimpii Elbląg, Radomiaku Radom, Pelikanie Łowicz, KKS 1925 Kalisz, Limanovii Limanowa i niemieckim FC Einheit Rudolstadt.

Jan Błachowicz ze sporym awansem w rankingu! Po raz pierwszy jest tak wysoko

Po powrocie do Polski, pod koniec kariery Derbich dowiedział się, że choruje na przewlekłą niewydolność nerek. - Miałem ciśnienie 190 na 120 i wymiotowałem. Gdy nie przechodziło, pojechałem na SOR. Pani doktor zbadała kreatyninę i mocznik, i wynik był bardzo zły. Gdyby przepisała tylko tabletki na nadciśnienie i mnie puściła, podczas kolejnego wysiłku serce mogło nie wytrzymywać. Kiedy usłyszałem diagnozę, prawie spadłem z łóżka - mówił Derbich w zeszłym roku w rozmowie z Onetem.

Łukasz Derbich będzie miał przeszczep nerki

Skazana na 116 lat więzienia Shayene Victorio obwinia ojca. Zwrot w sprawie 27-latki

We wtorek za pośrednictwem Twittera Derbich przekazał dobre informacje. "Drodzy Twiterowicze właśnie jadę na przeszczep. Proszę o modlitwę i trzymajcie kciuki" - napisał. Dla Derbicha to jedyna szansa na życie w zdrowiu.

Derbich rozegrał łącznie 32 mecze w ekstraklasie, w których zanotował trzy asysty. Były piłkarz ma też na koncie ponad 20 występów w 1. lidze i ponad 100 w 2. lidze.