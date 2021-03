"Normalny dzień w polskiej lidze". Akcja z ekstraklasy hitem sieci [WIDEO]

O spotkaniu Cracovii z Zagłębiem Lubin, który lubinianie wygrali 4:2 było już głośno. Wszystko za sprawą kapitalnego trafienia Patryka Szysza na samym początku meczu. Napastnik Zagłębia złożył się do nożyc i huknął nie do obrony przy samym słupku. - Piłka była na odpowiedniej wysokości, zrobiłem nożyce i wpadło - powiedział reporterom Canal+ w przerwie spotkania.

Hitem mediów społecznościowych stała się jednak inna sytuacja. Jeden z piłkarzy Cracovii nie wykorzystał doskonałej okazji na zdobycie gola, trafiając z kilku metrów prosto w Dominika Hładuna, po czym piłka... trafiła go w twarz. Następnie obrońcy Zagłębia zdołali wybić ją z pola karnego. Nagranie z tej sytuacji błyskawicznie obiegły media społecznościowe, aż trafiły na konto Out of Context Football, obserwowane przez ponad 820 tys. osób.

Post zebrał już mnóstwo komentarzy. - Kiedy FIFA decyduje, że to nie twoja kolej na wygraną - to jeden z nich.

- To liczy się jako jeden strzał czy dwa? - napisał z kolei inny z komentujących. - Normalny dzień w polskiej lidze - to następny z komentarzy.