Legia umocniła się na prowadzeniu w lidze! Gol Kostorza dał zwycięstwo na wyjeździe!

Zaledwie czterech minut potrzebowali mistrzowie Polski, by wyjść na prowadzenie w meczu w Zabrzu. Najpierw ze środka boiska na prawą stronę dobrze zagrał Luquinhas, potem prostopadłym podaniem popisał się Josip Juranović, by w sytuacji sam na sam z Martinem Chudym bramkę zdobył Bartosz Kapustka.

Legia Warszawa mecz z Górnikiem Zabrze zaczęła dobrze i nie chodzi tylko o strzelonego gola. Piłkarze Czesława Michniewicza byli agresywni i skuteczni w odbiorze oraz kreowali kolejne szanse na zdobycie bramki. To jednak się nie udało, a mniej więcej po 20 minutach tempo meczu wyraźnie spadło. Zamiast sytuacji bramkowych widzieliśmy zaś coraz więcej brzydkich fauli i żółtych kartek.

Po faulu przed szansą na wyrównanie stanął Górnik. W doliczonym czasie gry we własnym polu karnym faulował Artur Jędrzejczyk, a rzut karny na bramkę pewnie zamienił Jesus Jimenez.

Legia umocniła się na pozycji lidera

Najczęściej faulowanym piłkarzem był Luquinhas, który co chwilę padał na murawę. Legioniści nie byli jednak dłużni, co spowodowało, że tylko w pierwszej połowie sędzia pokazał zawodnikom siedem żółtych kartek, a upomniany został też trener mistrzów Polski.

W drugiej połowie to Górnik był zespołem przeważającym, stwarzającym więcej okazji do strzelenia gola. Decydujący cios zadali jednak legioniści. W 82. minucie akcję doskonale napędził Luquinhas, który zagrał do lewej strony. W pole karne Górnika wpadł Kacper Kostorz, który spokojnie ograł Aleksandra Paluszka i strzelił decydującego gola.

W końcówce gospodarze mogli doprowadzić do wyrównania. Mogli, jednak Artur Boruc w kapitalnym stylu odbił uderzenie Paluszka z kilku metrów.

Wygrana w Zabrzu oznacza, że Legia umocniła się na pozycji lidera ekstraklasy. Zespół Michniewicza ma 39 punktów i o cztery punkty wyprzedza Pogoń Szczecin, która w niedzielę zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Górnik zajmuje 5. miejsce w tabeli z 27 punktami.

W następnej kolejce Legia zagra na wyjeździe ze Śląskiem. Wcześniej, bo w środę, mistrzowie kraju zagrają z Piastem Gliwice w Pucharze Polski. Górnik w piątek zagra z Wisłą Kraków.