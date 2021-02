Czesław Michniewicz skomentował awanturę, do której doszło w szatni Legii

W przerwie sobotniego meczu Czesław Michniewicz ściągnął z boiska 28-letniego Pawła Wszołka i wprowadził Artema Szabanowa, wypożyczonego zimą z Dynama Kijów. Były skrzydłowy Queens Park Rangers, Hellasu Werona czy Sampdorii miał być wściekły na trenera Legii Warszawa, o czym informował portal meczyki.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak zaskoczony reakcją kibiców Legii. "Przejrzałem fora i zrobiło mi się smutno"

Wylosowano pary 1/8 finału Ligi Europy. Jest jeden wielki hit

- 28-latek był rozwścieczony w związku ze zmianą i dał mocny upust swoim emocjom. Uznał ściągnięcie go z boiska za brak szacunku. Miał zagrozić nawet, że rozwiąże kontrakt z klubem - napisał Tomasz Włodarczyk, dziennikarz meczyki.pl.

Później sprawę skomentował pomocnik Legii. - Mediom, które rozpisują się, że grożę rozwiązaniem kontraktu, oświadczam, że nie zgadzam się na wkładanie nieprawdziwych słów w moje usta i wierzę, że będzie to sprostowane - napisał piłkarz na Instagramie.

Ale do scysji, jak informował portal meczyki.pl, faktycznie doszło. "Wszołek się zagotował, ale to nie była jakaś karczemna awantura, krzesła po szatni nie latały" - usłyszeliśmy w poniedziałek po południu przy Łazienkowskiej, gdzie pytaliśmy o całą sytuację.

Michniewicz o zachowaniu Wszołka. "Czasem te emocje powodują, że człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej"

Teraz postanowił się do awantur odnieść trener Legii, Czesław Michniewicz, na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem z Górnikiem Zabrze. - Oczywiście, że Paweł będzie w kadrze meczowej. Powiem więcej – piłka nożna to gra oparta na dużych emocjach. Czasami te emocje powodują, że człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej. W przypadku Pawła to zachowanie było nieodpowiednie. Paweł wyciągnął z tego wnioski, przeprosił drużynę i wpłacił pieniądze na cel charytatywny - przyznał Michniewicz, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Temat jest dla mnie zamknięty. W dalszym ciągu liczę na niego, bo to bardzo dobry piłkarz i duży profesjonalista. Człowiek to tylko człowiek i w emocjach możemy popełniać błędy. Bardzo podobała mi się również reakcja drużyny, która wstawiała się za Pawłem - zakończył trener Legii.

Ibrahimović wskazał najlepszego piłkarza w historii piłki. "On jest futbolem"

Paweł Wszołek w obecnym sezonie ekstraklasy ma na koncie 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst. Umowa 28-latka z Legią jest ważna tylko do końca czerwca.