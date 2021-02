"Druga fala" w klubie ekstraklasy! Trener i gwiazda zespołu zakażeni

"Informujemy, że z powodów zdrowotnych w najbliższym czasie trener Bogdan Zając nie będzie mógł prowadzić zespołu Jagiellonii Białystok. Obowiązki pierwszego szkoleniowca na czas absencji trenera Zająca przejmie asystent w sztabie pierwszego zespołu, trener Rafał Grzyb" - napisał białostocki klub w oficjalnym komunikacie.

Udało nam się potwierdzić, że szkoleniowiec Jagiellonii otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa, w związku z czym musi przejść obowiązkową izolację i zabraknie go na ławce rezerwowych w sobotnim spotkaniu. W roli trenera zastąpi go Rafał Grzyb, który miał okazję prowadzić Jagiellonię w dwóch meczach w grudniu 2019 roku po zwolnieniu Ireneusza Mamrota. Wówczas Jaga najpierw pokonała 3:0 Lechię Gdańsk, a następnie w takim samym stosunku przegrała w Zabrzu z Górnikiem.

Imaz, Puljić i Mystkowski także z pozytywnymi wynikami

Wg naszych informacji pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał w czwartek także bezsprzecznie najlepszy piłkarz Jagi w tym sezonie - Jesus Imaz. Hiszpan obecnych rozgrywkach zdobył dla swojej drużyny 10 bramek, do których dołożył 4 asysty. Czeka go pauza w dwóch lub trzech najbliższych spotkaniach siódmej drużyny ekstraklasy.

Od zeszłego tygodnia z COVID-19 zmaga się również dwójka innych zawodników Jagiellonii, Jakov Puljić i Przemysław Mystkowski. Zabrakło ich już w ostatnim meczu ligowym z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1). Obaj nie zagrają także z Piastem, a i biorąc pod uwagę, jak dotychczas wprowadzano w Jagiellonii zawodników po koronawirusie, ich występ także przeciwko Zagłębiu Lubin w kolejnej kolejce stoi pod dużym znakiem zapytania.

Co więcej, lista ta może się jeszcze wydłużyć. W związku z wykrytymi zakażeniami, w czwartek i piątek kolejne osoby z drużyny Jagiellonii mają przejść dodatkowe testy. Póki co, zespół normalnie przygotowuje się do sobotniej konfrontacji z Piastem.

Zabraknie w niej także Ariela Borysiuka, ale jedynie ze względu na pauzę za czwartą żółtą kartkę. Niewykluczony jest za to występ Bogdana Tiru. Uraz kolana rumuńskiego obrońcy, który w przerwie meczu w Bielsku-Białej musiał opuścić boisko, nie okazał się poważny i już w środę wrócił on do treningów z zespołem.

"Druga fala" w Jagiellonii

Jagiellonia miała już spory problem z koronawirusem w listopadzie ubiegłego roku, gdy na COVID-19 zachorowali Taras Romanczuk, Ivan Runje, Maciej Makuszewski, Paweł Olszewski, Bartosz Bida, Xavier Dziekoński, Błażej Augustyn czy Szymon Sobczak, a także kilku innych młodych zawodników. Większość z nich pauzowała przez około trzy tygodnie, a i wracając do gry, wspominała o wyczuwanych w organizmie skutkach przebycia choroby.

Z tego samego powodu kilka spotkań ligowych musiały przełożyć drużyny rezerw i juniorów starszych białostockiego klubu, gdzie również nie brakowało kwarantanny i pozytywnych przypadków. Jagiellonia tego tematu unikała jak ognia, a o wszystkim jej kibice dowiadywali się z mediów oraz od drużyn przeciwnych, informujących o przyczynach przekładania kolejnych meczów.

Jagiellonia Białystok jest aktualnie siódma w tabeli ekstraklasy. Drużyna Bogdana Zająca zdobyła dotąd 25 punktów w 18 kolejkach i traci sześć do ligowego podium.