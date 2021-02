Zoran Arsenić zmienia klub. Pozostanie jednak w PKO Ekstraklasie

Wypożyczenie Zorana Arsenicia z Jagiellonii Białystok do chorwackiej Rijeki zostanie skrócone. Defensor ma zostać wypożyczony do końca sezonu do Rakowa Częstochowa - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

