Oficjalnie: Kolejny transfer Legii! Jeden z największych talentów na Bałkanach

Ernest Muci to już drugi piłkarz, który związał się z Legią Warszawa we wtorek. Albańczyk, w przeciwieństwie do Nazarija Rusyna, przeszedł do mistrzów Polski na zasadzie transferu definitywnego. 19-latek, który grał ostatnio w FK Tirana, podpisał z klubem 4,5-letni kontrakt.

Kolejny transfer Legii Warszawa

- Legia to wielki klub i wielka szansa dla mnie. Muszę się tu dobrze pokazać i być najlepszą wersją siebie. Legia posiada doskonałą bazę treningową, obejrzałem też stadion, przyjrzałem się zawodnikom, którzy reprezentują wysoki poziom. Chcę jeszcze dojrzeć i cieszyć się grą. Staję przed nową szansą i choć to trudne wyzwanie, czuję, że jestem na nie gotowy - powiedział Muci, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

W obecnym sezonie Albańczyk, który uważany jest za jeden z największych talentów na Bałkanach, wystąpił w 25 meczach. Strzelił w nich siedem goli i miał cztery asysty. Muci jest młodzieżowym reprezentantem Albanii.

19-latek jest czwartym wzmocnieniem Legii Warszawa tej zimy. Wcześniej do klubu trafili wspomiany Rusyn oraz Artem Szabanow i Jasur Yakshibaev.