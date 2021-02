Oficjalnie: Legia Warszawa pozyskała napastnika Dynama Kijów

Nazarij Rusyn to drugi po Artemie Szabanowie piłkarz, który tej zimy trafił do Legii Warszawa z Dynama Kijów. Mistrzowie Polski wypożyczyli 22-letniego napastnika do końca roku z opcją wykupienia go z ukraińskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak zaskoczony reakcją kibiców Legii. "Przejrzałem fora i zrobiło mi się smutno"

- Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Legii. Brałem udział w zgrupowaniach Dynama i sądzę, że jestem w odpowiedniej dyspozycji, mogę grać na 100 procent. Na pierwszym miejscu jest przede wszystkim drużyna. Moje gole są tylko dla niej i mają służyć temu, żeby wygrywała i sięgała po trofea - powiedział Rusyn, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Legia Warszawa pozbyła się piłkarza! Kontrakt rozwiązany

Rusyn piłkarzem Legii Warszawa

W obecnym sezonie 22-latek rozegrał tylko 19 minut w ligowym, przegranym 0:3 meczu z Szachtarem Donieck. Pierwszą część minionych rozgrywek Rusyn spędził na wypożyczeniu w Zorii Ługańsk, a wiosną wrócił do Dynama. Łącznie zaliczył wtedy 30 występów, w których strzelił dziewięć goli i miał sześć asyst.

Rusyn dwukrotnie wystąpił w fazie grupowej Ligi Europy, a wcześniej grał też w UEFA Youth League. Ukrainiec jest trzecim zimowym wzmocnieniem Legii Warszawa. Wcześniej do klubu trafił wspomniany Szabanow oraz Jasur Yakshibaev.

Miliony euro w probówkach. Polacy płacą, a i tak dochodzi do kuriozalnych sytuacji. "Proszę mnie nie dołować"

Wiele wskazuje na to, że zawodnikiem mistrzów Polski zostanie też Ernest Muci. 19-latek z FK Tirana w niedzielę przyleciał do Warszawy i ma podpisać kontrakt po przejściu testów medycznych.