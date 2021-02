Legia Warszawa pozbyła się piłkarza! Kontrakt rozwiązany

Legia pozbywa się kolejnego piłkarza. Jose Kante nie będzie dłużej jej zawodnikiem. - Po dwóch i pół roku żegna się z Legią Warszawa. Kontrakt 30-letniego napastnika został rozwiązany za porozumieniem stron. Jose, dziękujemy za Twoją grę i życzymy powodzenia w kontynuacji kariery - napisał klub na oficjalnej stronie.

Jose Kante rozwiązał kontrakt z Legią

Już kilka tygodni temu "Przegląd Sportowy" donosił, że Jose Kante wkrótce rozstanie się z Legią. Zawodnik najpierw nie pojechał z drużyną Czesława Michniewicza na obóz do Dubaju i trenował jedynie z rezerwami. Wcześniej mówiło się o przenosinach Gwinejczyka do ligi chińskiej, do klubu klubu Qingdao Huanghai, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Jose Kante trafił do Legii Warszawa w lipcu 2018 roku z Wisły Płock, pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w hiszpańskim klubie Gimnastic de Tarragona, do którego trafił w styczniu 2019 roku. Łącznie w Legii Warszawa Kante rozegrał 59 spotkań, strzelił w nich 19 goli, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Z Legii piłkarze głównie odchodzą w zimowym oknie

W zimowym oknie transferowym Legia raczej pozbywa się piłkarzy, zamiast ich zatrudniać. Zespół z Łazienkowskiej opuścili już Paweł Stolarski, William Remy, Domagoj Antolić, Vamara Sanogo, Michał Karbownik i Maciej Rosołek (wypożyczony do Arki). Bliski przenosin do Cracovii był z kolei Luis Rocha.

Do mistrza Polski dotychczas przyszło zaledwie dwóch nowych graczy. Jednym z nich jest trzykrotny reprezentant Uzbekistanu Jasur Yakshibaev, który podpisał 2,5-letni kontrakt, a drugim Artem Szabanow, środkowy obrońca, który ostatnio występował w Dynamie Kijów i został wypożyczony do końca sezonu.

Legia po 18 kolejkach ekstraklasy zajmuje pierwsze miejsce, mając jeden punkt przewagi nad Pogonią Szczecin. W następnym spotkaniu zespół Michniewicza zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (sobota, godz. 20).