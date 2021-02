Wszołek zabrał głos ws. awantury z Michniewiczem. "Wierzę, że będzie to sprostowane"

Ale do scysji, jak informował portal meczyki.pl, faktycznie doszło. "Wszołek się zagotował, ale to nie była jakaś karczemna awantura, krzesła po szatni nie latały" - usłyszeliśmy w poniedziałek po południu przy Łazienkowskiej, gdzie pytaliśmy o całą sytuację. Teraz postanowił się do niej odnieść też sam zainteresowany, a więc Paweł Wszołek, którego Czesław Michniewicz zmienił w przerwie sobotniego meczu z Wisłą Płock [przy wyniku 3:2 - choć Legia prowadziła już z Wisłą 3:0, tuż przed przerwą straciła dwa gole].

Paweł Wszołek: Z Michniewiczem podaliśmy sobie rękę

Zmiana w przerwie miała rozwścieczyć piłkarza Legii, który jak relacjonowały meczyki.pl, dał mocny upust swoim emocjom. Uznał ściągnięcie go z boiska za brak szacunku i miał zagrozić nawet rozwiązaniem kontraktu [ten wygasa 30 czerwca]. "Ucinając wszelkie plotki dotyczące mojej osoby: Jestem człowiekiem, który zawsze działa w 200% dla dobra klubu co mogą potwierdzić wszystkie osoby pracujące ze mną. Ostatnią rzeczą, na jaką pozwalałby mi mój szacunek do mojego zawodu, byłoby wdawanie się w konflikty" - napisał Wszołek na Instagramie.

"Wszelkie sprawy rozstrzygane są w szatni, a w przerwie meczu po zmianie, z trenerem Michniewiczem podaliśmy sobie rękę, a z drugim trenerem odbyłem rozmowę po meczu. Mam nadzieje, że również klub ustosunkuje się do całej sprawy. Ponadto mediom, które rozpisują się, że grożę rozwiązaniem kontraktu, oświadczam, że nie zgadzam się na wkładanie nieprawdziwych słów w moje usta i wierzę, że będzie to sprostowane" - dodał Wszołek.