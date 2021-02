Problemy Legii przed meczem z Wisłą Płock. Zagrożony występ lidera. Ale nie tylko

Trener Czesław Michniewicz przekazał, że jego zespół przystąpił mocno osłabiony do starcia w 18. kolejce ekstraklasy z drużyną prowadzoną przez Radosława Sobolewskiego. - Sytuacja kadrowa? Przed nami piątkowa jednostka treningowa. Na dziś wszyscy są brani pod uwagę, oprócz tych, którzy mają przewlekłe kontuzje – myślę o Igorze Lewczuku, Marko Vesoviciu, w sobotę nie zagra też Mateusz Cholewiak. Nie jest do końca wyjaśniona sytuacja z Arturem Borucem, który w czwartek trenował indywidualnie - mówi Michniewicz, cytowany przez portal legia.net.

W dalszej części wypowiedzi trener Legii odniósł się do sytuacji Tomasa Pekharta, najlepszego strzelca ekstraklasy (15 goli) w sezonie 2020/21. Występ Czecha również stanął pod znakiem zapytania. - Tomas Pekhart cały czas ma jakieś dolegliwości od meczu z Jagiellonią. W czwartek normalnie trenował, ale po zajęciach zajmowali się nim nasi fizjoterapeuci. W piątek zapadnie decyzja czy będzie brany pod uwagę, czy nie - dodał Michniewicz.

W zespole Legii niepewny gry jest również Kacper Skibicki, który podczas sparingu z Radomiakiem doznał stłuczenia śródstopia. Poprawił się za to stan zdrowia Waleriana Gwilii, który może zagrać przeciwko Wiśle. - Wrócił po chorobie, w tamtym tygodniu rozpoczął treningi. Nie był jeszcze gotowy na występ z Jagiellonią, ale przez cały tydzień normalnie trenował z zespołem. Liczę bardzo na niego, że jeśli nie od początku, to w którymś momencie meczu może wejść na boisko i nam pomóc - zakończył Michniewicz. Zabraknie także Jose Kante, który obecnie jest poza kadrą pierwszego zespołu. Za to do dyspozycji trenera ma być Mateusz Wieteska.

Pekhart udzielił wywiadu dla portalu isport.blesk.cz, w którym stwierdził, że gra o mistrzostwo będzie się toczyć aż do końca sezonu 2020/21, a najgroźniejszym zespołem dla Legii będzie Pogoń Szczecin. - Liga jest tutaj naprawdę trudna, zespoły są dobre i zawsze można wskazać drużynę, która ma na koncie serię wygranych meczów. Pierwsza jest Pogoń Szczecin. Grają naprawdę dobrze. Walka o mistrzostwo Polski będzie do ostatniej kolejki - powiedział napastnik Legii.

Legia zagra z Wisłą Płock w sobotę 20 stycznia o godz. 15:00. Zespół Radosława Sobolewskiego w ostatnich meczach prezentuje świetną formę i ma na koncie 4 ligowe zwycięstwa z rzędu.