Tomas Pekhart wskazał najgroźniejszego rywala Legii w walce o mistrzostwo. "Grają naprawdę dobrze"

Czeski napastnik rozgrywa znakomity sezon w Legii. Po 17. kolejkach ma na koncie aż 15 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Głównie dzięki bramkom Pekharta zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Do lidera Pogoni Szczecin ekipa z Łazienkowskiej traci dwa punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia jest oszczędna na rynku transferowym. "Musi czekać na okazje"

Autokar z piłkarzami stanął w płomieniach! Porażające sceny tuż przed meczem [WIDEO]

Czeski napastnik Legii wskazał najpoważniejszego rywala Legii w walce o mistrzostwo

Pekhart udzielił wywiadu dla portalu isport.blesk.cz, w którym stwierdził, że gra o mistrzostwo będzie się toczyć aż do końca sezonu 2020/21, a najgroźniejszym zespołem dla Legii będzie Pogoń Szczecin. - Liga jest tutaj naprawdę trudna, zespoły są dobre i zawsze można wskazać drużynę, która ma na koncie serię wygranych meczów. Pierwsza jest Pogoń Szczecin. Grają naprawdę dobrze. Walka o mistrzostwo Polski będzie do ostatniej kolejki - powiedział napastnik Legii.

Pekhart marzy o powrocie do reprezentacji Czech i grze na Euro. "Nie będzie mieć wyboru"

Pekhart w dalszej części rozmowy podkreślił, że jego celem jest powrót do reprezentacji Czech i wyjazd na Euro 2021. - Ostatni raz odbyłem rozmowę telefoniczna z trenerem reprezentacji, Silhavym, przed Świętami Bożego Narodzenia, około miesiąc po niefortunnym zakażeniu koronawirusem. Czuję, że to może być dla mnie ostatnia szansa na zaistnienie w reprezentacji. Jeśli będę dalej strzelał bramki i osiągał dobre wyniki, to trener powiedział mi, że nie będzie mieć wyboru i zabierze mnie na Euro. Teraz skupiam się na grze w Legii. Ale występy na ME pociągają mnie - dodał Pekhart.

Angielski gigant ma nową ofertę dla Leo Messiego! Dużo gorsze warunki

W ostatnim meczu ekstraklasy Legia zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1:1, a gola dla zespołu z Warszawy zdobył Pekhart, który wykorzystał rzut karny. W kolejnym spotkaniu zespół Michniewicza zmierzy się w Warszawie z Wisłą Płock w sobotę 20 lutego o godz. 15:00.