Legia przyspiesza na rynku transferowym, bo Ernest Muci ma być jej czwartym nowym piłkarzem. A być może nawet trzecim, bo 22-letni napastnik Nazarij Rusyn na razie tylko przyjechał do Warszawy i jeszcze nie podpisał kontraktu. Klub w środę późnym wieczorem poinformował, że w najbliższych dniach przechodzić będzie testy medyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Porażka Napoli. Grał Zieliński. Szalony mecz z 7 golami grupowych rywali Lecha!

Rusyn do Legii ma być tylko wypożyczony. Tak samo, jak 28-letni stoper Artem Szabanow, o którym pisaliśmy jako pierwsi. Obaj są piłkarzami Dynama Kijów. Różnica jest taka, że Szabanow ma grać przy Łazienkowskiej tylko do końca sezonu, a Rusyn związać się umową do końca roku.

Legia chce pozyskać spory albański talent

Z Mucim ma być inaczej, bo Legia chce go pozyskać na zasadzie transferu definitywnego. Legia.Net informuje, że rozmowy toczą się od kilku tygodni, a 19-latek, który w Albanii uchodzi za spory talent - może występować jako napastnik i ofensywny pomocnik - ma kosztować około pół miliona euro.

Niesamowity mecz w Lidze Europy! Było 3:0, a potem remis i jeszcze rozstrzygający gol w 89. minucie!

Legia, by podpisać kontrakt z Mucim, ma czas do 24 lutego. Wtedy zamyka się okno transferowe w Polsce. Jeśli Albańczyk trafi do Warszawy, będzie drugim i najprawdopodobniej ostatnim piłkarzem pozyskanym tej zimy na zasadzie transferu definitywnego. Pierwszym jest Uzbek Jasur Yaxshiboyev, 23-letni napastnik i ofensywny pomocnik, który tydzień temu związał się z Legią kontraktem do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia.