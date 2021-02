Legia Warszawa potwierdziła kolejny transfer. "Wszystko wydarzyło się w trzy dni"

O tym, że Legia porozumiała się z Szabanowem, pisaliśmy jako pierwsi na początku zeszłego tygodnia. - Legii bardzo zależało, żeby mnie pozyskać. O zainteresowaniu wiedziałem już podczas zgrupowania w Dubaju. Kiedy pojawiła się konkretna oferta, wszystko wydarzyło się w trzy dni. To mój pierwszy klub za granicą, będę przyzwyczajał się do otoczenia, ale już teraz jestem gotowy do gry na 100 procent - powiedział Artem Szabanow w rozmowie z oficjalną stroną Legii, która w środę po południu sama poinformowała, że pozyskała ukraińskiego stopera.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Zbigniew Boniek ostrzega kadrowicza. "Oddala się od projektu Paulo Sousy"

"Szabanow? Obiecałem, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy"

Szabanow to dwukrotny reprezentant Ukrainy, wychowanek Dynama Kijów, z którym zdobył krajowy puchar oraz regularnie występował w europejskich pucharach. - Ostatnio stracił sporo czasu z powodu kontuzji i operacji. Ciężko mu było wejść w rytm meczowy. A w tym wieku musi grać, dlatego jak pojawiła się oferta z Legii, obiecałem mu, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy - powiedział kilka dni temu trener Dynama Mircea Lucescu.

Peszko dostał nagrodę, której się nie spodziewał. "W wielu kategoriach mógłbym wygrać"

28-latek do Legii będzie tylko wypożyczony do końca sezonu. To drugi zimowy transfer, bo kilka dni temu 2,5-letni kontrakt z mistrzami Polski podpisał napastnik Jasur Yakshibaev.